الزمالك يقترب من ضم محمد شريف لتعويض صفقة زيزو.. تفاصيل الصفقة المنتظرة

صفقة تبادلية غير مباشرة بين قطبي الكرة المصرية.. اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع محمد شريف، مهاجم نادي الخليج السعودي ولاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، لتعويض انتقال أحمد سيد "زيزو" المحتمل إلى النادي الأهلي، وفق ما كشف عنه الإعلامي عبد الناصر زيدان، ويستعرض الموجز تفاصيل الصفقة.

ونشر زيدان عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، أن الزمالك يستعد للرد على صفقة انضمام زيزو للأهلي بضم محمد شريف، الذي ينتهي عقده مع الخليج بنهاية الموسم الحالي.

اتفاق شبه نهائي بين محمد شريف والزمالك

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن لجنة التخطيط برئاسة أحمد حسام "ميدو"، توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع محمد شريف حول كافة بنود التعاقد. وبحسب المصدر، فإن شريف رحب بالعودة إلى الدوري المصري عبر بوابة القلعة البيضاء، خاصة في ظل رغبة الزمالك في تدعيم خط الهجوم بعناصر ذات خبرة.

ويُعد شريف أحد أبرز المهاجمين الذين تألقوا بقميص النادي الأهلي سابقًا، قبل انتقاله إلى الخليج السعودي، حيث قدم مستويات قوية جعلته محط أنظار عدد من الأندية المصرية، إلا أن الزمالك كان الأسبق في التفاوض معه.

إدارة الزمالك تسعى لتدعيم الصفوف بعد موسم متذبذب

يأتي تحرك الزمالك نحو تدعيم الفريق بعد موسم شهد تقلبات في المستوى، وتسعى الإدارة الجديدة لإبرام صفقات مميزة تعيد الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، ويُنتظر أن تكون صفقة شريف بداية لعدد من التعاقدات المنتظرة خلال الصيف.

وتسعى لجنة التخطيط لتكوين فريق قوي قادر على تعويض إخفاقات الموسم الحالي، حيث سيتم التركيز على دعم مراكز الهجوم والدفاع وخط الوسط بلاعبين أصحاب خبرات.

الزمالك يستعد لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

من جهة أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمباراة سموحة، المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا للمدير الفني للزمالك، الذي يسعى لتحسين ترتيب الفريق قبل انطلاق مرحلة الحسم.

الجماهير تترقب الإعلان الرسمي

في انتظار الإعلان الرسمي عن صفقة محمد شريف، تبقى جماهير القلعة البيضاء مترقبة لما ستسفر عنه تحركات الإدارة في السوق الصيفي، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة مع النادي الأهلي داخل وخارج الملعب.

تعد هذه الصفقة، إن تمت، نقطة تحول في سوق الانتقالات، وتفتح الباب أمام صراعات كروية جديدة بين الغريمين التقليديين.

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