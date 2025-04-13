موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري اليوم والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق الزمالك ضد حرس الحدود ، اليوم الأحد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

ويسعي فريق الزمالك لتحقيق الفوز أمام حرس الحدود لاستغلال تعادل الأهلي وبيراميدز في قمة مباريات هذه الجولة والعودة إلي من صراع المنافسة علي لقب البطولة.

موعد مواجهة الزمالك ضد حرس الحدود

المباراة التي تجمع فريق الزمالك أمام نظيره فريق حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 13 ابريل الجاري.

مشاهدة قمة الزمالك ضد حرس الحدود

يمكنك متابعة قمة فريق الزمالك أمام نظيره فريق حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الزمالك ضد حرس الحدود

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد حرس الحدود ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد حرس الحدود

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد حرس الحدود ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (44 نقطة)

2- الأهلي (40 نقطة)

3- الزمالك (35 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (31 نقطة)

5- البنك الأهلي (29 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 24 نقطة

2- الجونة - 23 نقطة

3- طلائع الجيش - 21 نقطة

4- غزل المحلة - 20 نقطة

5- سموحة - 20 نقطة

6- الاتحاد السكندري - 19 نقطة

7- الإسماعيلي - 18 نقطة

8- إنبي - 15 نقطة

9- مودرن سبورت - 12 نقطة

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف