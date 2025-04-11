موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة البيضاء، مباراة فريق الزمالك ضد حرس الحدود ، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 ، والتي ستحدد بشكل كبير مصير الزمالك من صراع المنافسة علي لقب البطولة.

موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود

المواجهة التي تجمع فريق الزمالك ضد حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى السابعة مساء بعد غد الأحد الموافق 13 ابريل الجاري.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد حرس الحدود ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

القنوات الناقلة لماتش الزمالك ضد حرس الحدود

يتم نقل مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الزمالك ضد حرس الحدود

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد حرس الحدود

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد حرس الحدود ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (43 نقطة)

2- الأهلي (39 نقطة)

3- الزمالك (35 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (31 نقطة)

5- البنك الأهلي (29 نقطة)

6- فاركو (26 نقطة)

7- بتروجت (25 نقطة)

8- سيراميكا كليوباترا (24 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

10- زد إف سي - 24 نقطة

11- طلائع الجيش - 21 نقطة

12- الجونة - 20 نقطة

13- سموحة - 20 نقطة

14- الاتحاد السكندري - 18 نقطة

15- الإسماعيلي - 17 نقطة

16- غزل المحلة - 17 نقطة

17- مودرن سبورت - 12 نقطة

18- إنبي - 12 نقطة

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