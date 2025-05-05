موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة فريق ليفربول ضد أرسنال ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

حسم فريق ليفربول رسميا بطولة البريميرليج حيث يحتل الريدز صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال

يمكنك مشاهدة المواجهة الساخنة التي تجمع فريق ليفربول ضد نظيره فريق أرسنال، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال

مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 36 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد الموافق 11 مايو الجاري.

مباراة ليفربول ضد أرسنال

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد أرسنال

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد نظيره فريق أرسنال والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ليفربول

نستعرض تشكيل فريق أرسنال المتوقع ضد نظيره فريق ليفربول خلال مواجهة البريميرليج والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

تاريخ مواجهات أرسنال ضد ليفربول

التقي فريق ليفربول ضد نظيره فريق أرسنال في 242 مباراة حيث نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز خلال 94 مباراة، بينما حقق فريق أرسنال الفوز خلال 81 مباراة وانتهت 67 مواجهة بين الفريقين بالتعادل.

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