صورة محمد صلاح في أحضان مالكة ليفربول تثير ضجة على السوشيال ميديا

ردود فعل متباينة بين الغضب والسخرية بعد ظهور النجم المصري في لحظة احتفال مثيرة للجدل..أثارت صورة حديثة تم نشرها عبر حساب "ليندا بيتزوتي" - زوجة مالك نادي ليفربول الإنجليزي - جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت وهي تحتضن النجم المصري محمد صلاح خلال احتفالات الفريق بحصد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرصد الموجز تفاصيل الصورة.

الصورة التي وثقت لحظة احتفال عفوي بعد تحقيق اللقب لاقت تفاعلاً كبيراً على منصات مثل "إنستجرام" و"تويتر"، حيث انقسمت آراء الجمهور ما بين من يرى المشهد طبيعيًا في أجواء الانتصار، ومن انتقد الموقف معبرين عن استيائهم من التصرف غير المألوف في الوسط الرياضي، خاصة عندما يتعلق الأمر بلاعب يحظى بجماهيرية واسعة مثل محمد صلاح.

تعليق ليندا بيتزوتي: لحظة فرح ومجتمع مشترك

في أول تعليق لها على موجة الجدل، أكدت ليندا بيتزوتي أن الصورة التقطت خلال أجواء احتفالية مفعمة بالمشاعر قائلة:"الاحتفال في ملعب آنفيلد مع الجماهير بلحظة الفوز بلقب الدوري كان سحريًا؛ مليئًا بالأمل والفرح والتواصل المجتمعي، بعد أكثر من 14 عامًا مع النادي، كان هذا الحلم يتحقق أخيرًا."

من هي ليندا بيتزوتي؟

ليندا بيتزوتي تُعد من الشخصيات المؤثرة في الرياضة العالمية، حيث تشغل منصب شريك إداري في مجموعة "Fenway Sports Group" المالكة لنادي ليفربول، ونادي بوسطن ريد سوكس، وفريق بيتسبرغ بينغوينز للهوكي.

ولدت ليندا في ماساتشوستس عام 1978 لعائلة من أصول إيطالية، وهي حاصلة على درجة الماجستير من معهد MIT في تطوير العقارات، ارتبطت برجل الأعمال الأمريكي جون هنري في عام 2006 وتزوجا بعد ثلاث سنوات، ومنذ زواجها، أصبحت جزءًا من صناعة القرارات الرياضية المهمة داخل النادي، حيث تسهم بأفكارها في التطوير الإداري والاجتماعي للنادي.

محمد صلاح خارج قائمة الأفضل في أبريل 2025

على صعيد آخر، غاب اسم محمد صلاح عن قائمة أفضل لاعبي العالم لشهر أبريل 2025 وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، وتصدر القائمة النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، يليه زميله البرازيلي رافينيا، ثم الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان.

تفاعل الجماهير: بين السخرية والغضب

تراوحت التعليقات حول الصورة بين من يرى أن اللحظة بريئة لا تستحق الجدل، ومن عبّر عن قلقه من تأثير هذه المشاهد على صورة اللاعب أمام جمهوره في العالم العربي، ومع استمرار التفاعل، تحوّلت الواقعة إلى "ترند" عبر العديد من منصات السوشيال ميديا، ما سلط الضوء على مدى شهرة صلاح وتأثير أي تصرف يتعلق به، سواء داخل أو خارج الملعب.

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