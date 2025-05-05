موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مباراة برشلونة ضد ريال مدريد التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، التي يحتلها برصيد 76 نقطة ويسعي فريق ريال مدريد للفوز بتلك المواجهة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

موعد مباراة برشلونة أمام ريال مدريد

مباراة فريق برشلونة أمام نظيره ريال مدريد، المقررة مساء الأحد الموافق11 مايو الجاري، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة قمة برشلونة أمام ريال مدريد

يمكنك متابعة أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ضد ريال مدريد

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد ريال مدريد

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق برشلونة ضد ريال مدريد الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

يرصد لكم الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة فريق برشلونة ضد نظيره فريق ريال مدريد ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 73 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 66 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- فياريال 55 نقطة.

6- ريال بتيس 54 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- أوساسونا 44 نقطة.

9- مايوركا 44 نقطة.

10 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

11- رايو فاليكانو 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- جيرونا 35 نقطة.

17- ألافيس 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 30 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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