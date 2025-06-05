موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، المواجهة التي تجمع فريق بيراميدز ضد الزمالك ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن إحراز اللقب الكبير ففريق بيراميدز يسعي للفوز بلقبه الثاني هذا الموسم بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا عقب خسارته بطولة الدوري العام لصالح النادي الأهلي.

بينما يسعي فريق الزمالك لمصالحة جماهيره حتي لا يخرج من الموسم خالي الوفاض بعد خسارة بطولة الدوري وكأس الرابطة والكونفدرالية الأفريقية.

موعد قمة الزمالك ضد بيراميدز

مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره فريق سيراميكا، التي تجمعهما ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصرللموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس الموافق 5 يونيو الجاري.

مشاهدة قمة الزمالك ضد بيراميدز

يتم نقل مواجهة فريق بيراميدز أمام نظيره فريق الزمالك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصرللموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

بيراميدز ضد الزمالك

تشكيل فريق الزمالك المتوقع ضد بيراميدز

نرصد تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدزويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – مصدق – محمود بنتايك

خط الوسط: دونجا – عبدالله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفي شلبي - ناصر منسي - الجزيري

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة نظيره الزمالك ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: مروان حمدي.

موقف بيراميدز والزمالك بالدوري المصري

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك بنهائي الكأس ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (58 نقطة)

2- بيراميدز (56 نقطة)

3- الزمالك (44 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (42 نقطة)

5- البنك الأهلي (38 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (37 نقطة)

7- فاركو (32 نقطة)

8- بتروجت (27 نقطة)

9- حرس الحدود (24 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 31 نقطة

2- الجونة - 30 نقطة

3- طلائع الجيش - 27 نقطة

4- إنبي - 25 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6- سموحة - 24 نقطة

7- مودرن سبورت - 22 نقطة

8- غزل المحلة - 21 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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