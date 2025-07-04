الفهد الأسمر.. رحلة شيكابالا مع الساحرة المستديرة وقميص القلعة البيضاء

أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا ، قائد فريق الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة طويلة دامت 22 عامًا داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن قراره جاء عن قناعة شخصية دون أي ضغوط من أي طرف، بعدما قدّم كل ما لديه بقميص القلعة البيضاء، ويرصد الموجز التفاصيل.

قرار شخصي واحترامًا لعبد الشافي

في تصريحات تليفزيونية، قال شيكابالا: «ميدو جالي البيت لأنه كان فاكر إن في حد بيضغط عليا علشان أعتزل، وقالي مينفعش تعتزل دلوقتي لو مش بإرادتك، خاصة أن في عقدي سنة، لكن أنا كنت واخد قراري من زمان».



وأوضح: «كنت ناوي أعلن الاعتزال في نهاية الموسم، لكن أجلت الإعلان عشان أسيب الفرصة لمحمد عبد الشافي يتكرم بشكل يليق بيه في نهائي كأس مصر، لأنه رفض يعمل مباراة اعتزال، وعبد الشافي من أعظم الشخصيات اللي مرت على الزمالك».

وأشار إلى حب الجمهور له: «شايف حب الناس ليا وجمهور الزمالك هيفضل يحبني بعد الاعتزال، وكان في ناس كتير طالباني أكمل سنة كمان، لكن حسيت إن ده الوقت المناسب».

واختتم: «رحلتي مع كرة القدم انتهت، وقدمت كل حاجة مع الزمالك، وكان لازم آخد القرار ده».

إنجازات شيكابالا مع الزمالك بالأرقام

المشاركات والأهداف

خاض 396 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات.

سجل 70 هدفًا.

صنع 89 هدفًا لزملائه.



البطولات

الدوري الممتاز: 4 مرات.

كأس مصر: 7 مرات.

كأس السوبر الأفريقي: 3 مرات.

كأس السوبر المصري: مرتين.

كأس الكونفدرالية: مرة واحدة.

دوري أبطال أفريقيا: مرة واحدة.

توج هداف الدوري المصري موسم 2010–2011 بـ13 هدفًا.



اختتم مسيرته مع الزمالك بالفوز بكأس مصر بعد تسجيله ركلة الجزاء الحاسمة في النهائي.

تصريحات سابقة: «الفريق البطل لا يكتفي بلقب واحد»

في موسم 2022، ومع اقتراب الزمالك من حسم الدوري، قال شيكابالا عبر قناة الزمالك: «وعدنا الجميع أن نفوز بالكأس وفزنا به، والجميع يعمل من أجل التتويج بكل البطولات».

وأضاف: «سنحصل على لقب الدوري وأيضًا كأس مصر في الموسم الحالي، الفريق البطل لا يكتفي بلقب واحد».

وأكد: «هدفنا الآن الفوز بالمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري لحسم البطولة وإسعاد جماهير الزمالك».

من هو شيكابالا؟.. النشأة والمسيرة

ولد محمود عبد الرازق «شيكابالا» في 5 مارس 1986 في قرية الحصايا بمحافظة أسوان لأسرة مسلمة متواضعة. متزوج ولديه أبناء.

بدأ حب الكرة منذ صغره بدعم من والده، الذي اصطحبه إلى القاهرة وهو في العاشرة من عمره لينضم إلى ناشئي الزمالك عام 1996.

بعد اجتياز الاختبارات صعد للفريق الأول وعمره 17 عامًا، وطوله 1.83 م ووزنه 75 كجم.

محطات احترافية محلية ودولية

الزمالك (2002–2005): موسمان مع الفريق الأول.

باوك سالونيك (2005–2006): 23 مباراة، 5 أهداف، وأطلق عليه الجمهور «ريفالدو اليونان».

الزمالك (2006–2013): 230 مباراة، 53 هدفًا، وهداف الدوري 2011.

الوصل الإماراتي (2012–2013): 13 مباراة، 7 أهداف.

سبورتينج لشبونة (2013–2015): شارك في مباراة ودية واحدة.

الزمالك (2015–2017): 70 مباراة، 12 هدفًا.

الإسماعيلي (إعارة): 8 مباريات، هدفان.

الرائد السعودي (2017–2018): 20 مباراة، 8 أهداف.

أبولون سميرني (اليونان): شارك في الدوري اليوناني.

ألقابه مع المنتخب المصري

شارك شيكابالا مع المنتخب الوطني في عدة بطولات، فاز خلالها بـ11 بطولة، منها:

كأس الأمم الأفريقية 2010 في غانا.

كأس العالم العسكرية 2007.

دورة حوض وادي النيل 2011. رغم ذلك لم يسجل أي أهداف دولية.

لماذا يلقب بالأسطورة؟

لقبه الجمهور بـ«الفهد الأسمر» و«الأباتشي» تقديرًا لموهبته وروحه القتالية رغم ندرة أهدافه في بعض المواسم.

في موسم 2022 مثلًا سجل هدفين فقط بعد 26 مباراة في الدوري.

بحسب «ترانسفير ماركت»، لعب 317 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 77 هدفًا لزملائه.

الجوائز الفردية

أفضل لاعب في مصر (2011) من الاتحاد المصري لكرة القدم.

أفضل لاعب عربي في استفتاء «جول كوم» (2011).

أفضل لاعب عربي في استفتاء جريدة «الهدف الليبية» (2011).

سجل أول أهدافه مع الزمالك في كأس مصر 2002–2003 أمام غزل المحلة.

بطولات الزمالك مع شيكابالا

دوري أبطال أفريقيا 2002–2003.

كأس السوبر الأفريقي 2003.

الدوري الممتاز: 2002–2003، 2003–2004، 2020–2021، 2021–2022.

كأس مصر: 2008، 2013، 2016، 2019.

كأس السوبر المصري: 2016.



رغم قلة أهدافه، ظل «تميمة حظ» للفريق، يمنح زملاءه الثقة بتواجده في الملعب.

مشوار لم ينتهِ في قلوب الجماهير

رغم اعتزاله رسميًا، يبقى شيكابالا أيقونة للزمالك وأسطورة كروية صنعت الفارق بموهبته وشخصيته وأرقامه، ليظل «الأباتشي» في ذاكرة عشاق الكرة المصرية والبيضاء إلى الأبد.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة



الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

