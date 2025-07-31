موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت استعدادا للموسم الجديد والقنوات الناقلة

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق بتروجت مساء الأحد المقبل، في إطار مواجهاته الودية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق ببطولة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل، ويسعي فريق الأهلي لخوض ودية ثانية بنفس اليوم لاتاحة الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري.

وكان فريق الكرة بالنادي الاهلي ، قد خاض معسكر إعداد بتونس والذي أُقيم بمدينة طبرقة وخاض خلاله الفريق تدريبات يومية ولعب مباراتين وديتين أمام الملعب التوونسي والبنزرتي التونسي، وفاز فيهما الأهلي 4-1 و5- صفر على التوالي.

موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي الودية ضد بتروجت في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 3 من شهر أغسطس المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بتروجت

قرر ريبيرو المدير الفني للأهلي عدم إذاعة مباراة الأهلي ضد بتروجت الودية المقررة مساء الأحد المقبل وحال تغيير موقفه فسيتم إذاعة المباراة الودية عبر قناة النادي الأهلي.

قائمة الأهلي للموسم الجديد

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا- مصطفي مخلوف

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - إمام عاشور-محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

الأهلي ضد بتروجت

4 مواجهات نارية لـ الأهلي بالدوري خلال شهر أغسطس

يخوض فريق الأهلي خلال شهر أغسطس المقبل 4 مواجهات نارية في مستهل مشواره ببطولة الدوري للموسم الجديد 2025-2026 وجاءت كالتالي..

1- الأهلي ضد مودرن سبورت - 9 أغسطس المقبل - الثامنة مساءً - استاد القاهرة.

2- الأهلي ضد فاركو - 15 أغسطس المقبل - الثامنة مساءً - استاد القاهرة.

3- غزل المحلة ضد الأهلي - 25 أغسطس المقبل - الخامسة مساء - استاد غزل المحلة.

4- الأهلي ضد بيراميدز - 30 أغسطس المقبل - الثامنة مساء - استاد القاهرة.

اقرأ أيضًا:

الريان القطري يقترب من ضم وسام أبو علي.. أرقام وإنجازات وشروط الصفقة

محدش يزعل مني.. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد إعلان اعتزاله