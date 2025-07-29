موعد مباراة الأهلي ضد إنبي الودية اليوم والقنوات الناقلة

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق إنبي اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهاته الودية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق ببطولة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل، وتم الاتفاق علي إقامة المباراة بتبديلات مفتوحة لاتاحة الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين.

وكانت بعثة فريق الكرة بالنادي الاهلي ، قد عادت للقاهرة عصر الأحد الماضي، بعد انتهاء معسكر تونس الذي أُقيم بمدينة طبرقة وخاض خلاله الفريق تدريبات يومية ولعب مباراتين وديتين أمام الملعب التوونسي والبنزرتي التونسي، وفاز فيهما الأهلي 4-1 و5- صفر على التوالي.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي الودية

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد إنبي الودية في السادسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي

قرر ريبيرو المدير الفني للأهلي عدم إذاعة مباراة الأهلي ضد إنبي الودية المقررة اليوم وحال تغيير موقفه فسيتم إذاعة المباراة الودية عبر قناة النادي الأهلي.

قائمة الأهلي للموسم الجديد

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا- مصطفي مخلوف

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - إمام عاشور-محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

الاهلي ضد إنبي

مباريات الأهلي بالدوري خلال شهر أغسطس

أسفرت مراسم سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025 - 2026 والتي أقيمت فى الثالثة عصر أمس الأحد، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، عن 4 مواجهات قوية للأهلي خلال شهر أغسطس المقبل وجاءت كالتالي..

1- الأهلي ضد مودرن سبورت - 9 أغسطس المقبل - الثامنة مساءً - استاد القاهرة.

2- الأهلي ضد فاركو - 15 أغسطس المقبل - الثامنة مساءً - استاد القاهرة.

3- غزل المحلة ضد الأهلي - 25 أغسطس المقبل - الخامسة مساء - استاد غزل المحلة.

4- الأهلي ضد بيراميدز - 30 أغسطس المقبل - الثامنة مساء - استاد القاهرة.

ويشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين هما مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.

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