مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.. قمة مبكرة أمام الزمالك

قرعة الدوري.. انطلاقة قوية للأهلي في مشوار الدفاع عن اللقب

النادي الأهلي.. أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2025-2026، التي أجريت صباح الأحد بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر، عن جدول مواجهات متوازن لفريق النادي الأهلي في الدور الأول، مع انطلاقة قوية تتضمن لقاءات جماهيرية ومنافسين من العيار الثقيل.

وسيفتتح الأهلي مشواره بمواجهة صعبة أمام مودرن سبورت، بينما يخوض مباراة قمة مرتقبة مبكرًا أمام الزمالك في الجولة التاسعة، في حين ستكون مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة من أبرز التحديات المبكرة للفريق الأحمر، ويستعرض الموجز التفاصيل.

جدول مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري الممتاز

فيما يلي تفاصيل جدول مباريات النادي الأهلي في الدور الأول بحسب ما أعلنته لجنة المسابقات:

الجولة الأولى : مودرن سبورت × الأهلي

: مودرن سبورت × الأهلي الجولة الثانية : الأهلي × فاركو

: الأهلي × فاركو الجولة الثالثة : راحة (باي)

: راحة (باي) الجولة الرابعة : غزل المحلة × الأهلي

: غزل المحلة × الأهلي الجولة الخامسة : الأهلي × بيراميدز

: الأهلي × بيراميدز الجولة السادسة : إنبي × الأهلي

: إنبي × الأهلي الجولة السابعة : الأهلي × سيراميكا كليوباترا

: الأهلي × سيراميكا كليوباترا الجولة الثامنة : حرس الحدود × الأهلي

: حرس الحدود × الأهلي الجولة التاسعة : الأهلي × الزمالك

: الأهلي × الزمالك الجولة العاشرة : كهرباء الإسماعيلية × الأهلي

: كهرباء الإسماعيلية × الأهلي الجولة الحادية عشرة : الأهلي × الاتحاد السكندري

: الأهلي × الاتحاد السكندري الجولة الثانية عشرة : بتروجيت × الأهلي

: بتروجيت × الأهلي الجولة الثالثة عشرة : الأهلي × المصري

: الأهلي × المصري الجولة الرابعة عشرة : الأهلي × الإسماعيلي

: الأهلي × الإسماعيلي الجولة الخامسة عشرة : طلائع الجيش × الأهلي

: طلائع الجيش × الأهلي الجولة السادسة عشرة : الأهلي × وادي دجلة

: الأهلي × وادي دجلة الجولة السابعة عشرة : البنك الأهلي × الأهلي

: البنك الأهلي × الأهلي الجولة الثامنة عشرة : الأهلي × الجونة

: الأهلي × الجونة الجولة التاسعة عشرة : سموحة × الأهلي

: سموحة × الأهلي الجولة العشرون : الأهلي × زد إف سي

: الأهلي × زد إف سي الجولة الحادية والعشرون: المقاولون العرب × الأهلي

مواجهات حاسمة وطريق محفوف بالتحديات

الجدول يعكس تحديات كبيرة أمام كتيبة المدير الفني مارسيل كولر، خاصة في الجولات التي سيواجه فيها فرقًا تملك طموحات كبيرة كـبيراميدز والاتحاد والمصري، إلى جانب مباريات القمة التي تحتاج إلى تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

ويمتاز جدول الدور الأول بتوزيع المواجهات الكبرى على مراحل مختلفة، مما يمنح الفريق الفرصة لإعادة ترتيب أوراقه بين المباريات، خاصة في ظل الارتباطات الأفريقية والعربية التي يخوضها الأهلي هذا الموسم.

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