القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد البنزرتي التونسي استعدادا للموسم الجديد

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي، لمواجهة البنزرتي التونسي في الودية الثانية خلال معسكره التدريبي للموسم الجديد وذلك بعد خوض الفريق وديته الأولي بمعسكر تونس مساء الاثنين أمام الملعب التونسي وفوزه برباعية.

موعد ماتش الأهلي ضد البنزرتي التونسي

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي نظيره البنزرتي التونسي، خلال معسكر إعداده الخارجي فى مدينة طبرقة التونسية، تنطلق المباراة في الثامنة مساء الجمعة المقبل 25 يوليو الجاري وتم الاتفاق علي إقامة المباراة بتبديلات مفتوحة لاتاحة الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين بالفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد البنزرتي التونسي

يتم نقل مباراة الأهلي ضد البنزرتي التونسي مباشر عبر شاشة قناة الأهلي، حيث أنها القناة الحاصلة على البث بشكل حصري، للمباراتين الوديتين.

وقد شهدت استعدادات الأهلي للموسم الجديد تعاقد فريق الأهلي مع التونسى محمد على بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه، و أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا، ومحمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر وعودة المالى أليو يانج.

تدريبات الأهلي

قائمة الأهلي بمعسكر تونس

يرصد الموجز، قائمة الأهلي بمعسكر تونس استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

وتضم قائمة الأهلي في معسكر تونس 27 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

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