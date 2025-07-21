بن شرقي يقود تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي في ودية تونس

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مباراته الودية أمام الملعب التونسي، ضمن برنامج الإعداد المقام حاليًا في مدينة طبرقة بتونس، وجاءت المفاجأة بمشاركة الوافد الجديد المغربي أشرف بن شرقي أساسيًا في أول ظهور له بقميص المارد الأحمر، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في قدراته الفنية والبدنية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

بن شرقي يقود الهجوم الأحمر

استقر الجهاز الفني على الدفع ببن شرقي في مركز الجناح الهجومي، ليقود خط الهجوم إلى جانب كل من محمد شريف وطاهر محمد طاهر، وتعد هذه المباراة الظهور الأول الرسمي لبن شرقي بقميص الأهلي بعد انضمامه في صفقة انتقال حر، وسط ترقب كبير من جماهير النادي لرؤية لمساته الأولى وتأثيره الهجومي.

تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد بن رمضان – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر – محمد شريف

ويُلاحظ اعتماد المدير الفني على مزيج من الخبرات والعناصر الصاعدة، بالإضافة إلى تجربة عدد من الصفقات الجديدة مثل ياسين مرعي مدافع الفريق القادم من فاركو.

استعدادات قوية قبل بداية الموسم

تأتي المباراة ضمن معسكر الإعداد الذي يخوضه الأهلي في تونس استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، والذي سيشهد منافسات محلية وإفريقية قوية ،ويسعى الجهاز الفني لتجربة العديد من اللاعبين وتثبيت التشكيل الأساسي، خاصة مع وجود وجوه جديدة تنتظر فرصتها لإثبات الذات.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى خلال الأيام المقبلة أمام النادي البنزرتي، ضمن جدول تحضيرات الفريق في المعسكر الممتد حتى نهاية يوليو.

الجماهير تترقب وتأمل

تترقب جماهير الأهلي أداء بن شرقي ورفاقه خلال المباراة، وسط آمال بأن يكون هذا الموسم مختلفًا على المستوى الهجومي، خاصة في ظل التعاقدات الأخيرة، ويُعد ظهور المغربي بمثابة ورقة هجومية رابحة قد تعيد التوازن للفريق.

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