موعد مباراة الأهلي ضد البنزرتي التونسي اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة نظيره فريق البنزرتي التونسي في الودية الثانية خلال معسكره التدريبي للموسم الجديد وذلك بعد خوضه وديته الأولي مساء الاثنين أمام الملعب التونسي والتي شهدت فوزه برباعية.

موعد ماتش الأهلي ضد البنزرتي التونسي

مباراة فريق الكرة بالنادي الأهلي ضد نظيره البنزرتي التونسي، خلال معسكر إعداده الخارجي فى مدينة طبرقة التونسية، تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة 25 يوليو الجاري وتم الاتفاق علي إقامة المباراة بتبديلات مفتوحة لاتاحة الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين بالفريقين.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنزرتي التونسي

يضم تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنزرتي التونسي ما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - جراديشار

مشاهدة قمة الأهلي ضد البنزرتي التونسي

تستطيع متابعة مواجهة الأهلي ضد البنزرتي التونسي عبر شاشة قناة الأهلي، حيث أنها القناة الحاصلة على البث بشكل حصري، للمباراتين الوديتين.

وقد شهدت استعدادات الأهلي للموسم الجديد تعاقد فريق الأهلي مع التونسى محمد على بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه، و أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا، ومحمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر وعودة المالى أليو يانج.

الأهلي ضد البنزرتي التونسي

قائمة الأهلي بمعسكر تونس

يرصد الموجز، قائمة الأهلي بمعسكر تونس استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

وتضم قائمة الأهلي في معسكر تونس 27 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

اقرأ أيضًا:

الريان القطري يقترب من ضم وسام أبو علي.. أرقام وإنجازات وشروط الصفقة

محدش يزعل مني.. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد إعلان اعتزاله