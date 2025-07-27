بعثة الأهلي تعود للقاهرة اليوم وتترقب قرعة الدوري للموسم الجديد

تعود بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الأحد إلي القاهرة، بعد انتهاء معسكر تونس الذي أُقيم بمدينة طبرقة خاض خلالها الفريق تدريبات يومية ولعب مباراتين وديتين أمام الملعب التوونسي والبنزرتي التونسي، وفاز فيهما الأهلي 4-1 و5- صفر على التوالي.

الأهلي راحة لمدة 48 ساعة عقب نهاية معسكر تونس

يحصل فريق الأهلي على راحة لمدة 48 ساعة علي أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل، وسيخوض الفريق مباراتين وديتين بالقاهرة لمواصلة الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق ببطولة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل، وتم الاتفاق علي إقامة المباريات بتبديلات مفتوحة لاتاحة الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين.

الأهلي يترقب قرعة الدوري اليوم

يترقب النادي الأهلي مراسم سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025 - 2026 والمقررة فى الثالثة عصر اليوم الأحد، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، وذلك بحضور مندوب تابع لكل نادي لحضور مراسم سحب القرعة.

وقررت رابطة الأندية إقامة قرعة علنية وغير موجهة في الموسم الجديد، سواء في المرحلة الأولي أو الثانية، لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، على عكس ما حدث الموسم الماضى، حيث تم إعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.

ويشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين هما مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.

بعثة الأهلي تعود للقاهرة

قائمة الأهلي للموسم الجديد

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا- مصطفي مخلوف

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - إمام عاشور-محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

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