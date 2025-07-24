ضربات مبكرة لمعسكر الزمالك: فتوح موقوف والجفالي خارج الحسابات

بدأ نادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد بمعسكر داخلي، إلا أن الفريق تعرض لعدة غيابات مؤثرة، في مقدمتها إيقاف أحمد فتوح واستبعاد اللاعب زياد الجفالي لأسباب فنية، ما أثار تساؤلات الجماهير حول مدى جاهزية الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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أزمة فتوح تتجدد والغياب مستمر

أكد مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء أن أحمد فتوح لن ينضم إلى معسكر الزمالك الحالي بسبب استمرار قرار إيقافه على خلفية أزمته السابقة، والتي تسببت في غيابه عن عدد من المباريات الهامة الموسم الماضي، ورغم محاولات حل الأزمة إداريًا، لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية حتى الآن، مما يجعل غيابه مستمرًا لحين صدور قرار رسمي جديد.

ويُعد فتوح أحد العناصر الأساسية في مركز الظهير الأيسر، وغيابه يمثل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، الذي بدأ بالفعل في تجربة بعض البدائل من صفوف الشباب، إلى جانب التفكير في التحرك بالسوق الصيفي إذا استمرت الأزمة.

الجفالي خارج المعادلة مؤقتًا

أما زياد الجفالي، الوافد الجديد من الدوري السعودي، فغاب عن معظم تدريبات المعسكر لأسباب فنية تتعلق بعدم الجاهزية البدنية الكاملة، وفقًا لتقارير من داخل الفريق، وأكد الجهاز الفني أنه لا نية للتسرع في إشراك الجفالي حتى يكتمل انسجامه مع المجموعة ويظهر بالمستوى المطلوب.

وقد أثار غيابه بعض القلق لدى الجماهير، خاصة أنه جاء إلى الزمالك بتوصية من أحد أعضاء اللجنة الفنية، ويُنتظر أن يكون له دور مؤثر في الموسم القادم إذا استعاد مستواه.

الجماهير البيضاء تُعبّر عن قلقها

عبر عدد من جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من الغيابات المتكررة التي تطارد الفريق منذ الموسم الماضي، مؤكدين ضرورة دعم الجهاز الفني وتعزيز الصفوف خلال الانتقالات الصيفية، وتباينت الآراء بين من يطالب بالصبر على الجفالي وإعطائه فرصة كاملة، ومن يرى أن الفريق بحاجة لتدعيمات فورية في عدة مراكز، على رأسها الظهير الأيسر.

الجهاز الفني يعيد ترتيب الأوراق

مدرب الزمالك الجديد يواجه بداية صعبة مع هذه الغيابات، لكنه أكد ثقته في المجموعة الحالية وقدرة الفريق على الاستعداد الجيد رغم الصعوبات، ويستعد الفريق لخوض مباريات ودية لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، خاصة في المراكز التي تعاني من النقص.

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