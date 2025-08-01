طقس الجمعة .. تراجع نسبي في درجات الحرارة ورياح منعشة

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة حالة الطقس اليوم الجمعة 1 أغسطس، 2025، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن التوقعات الخاصة بحالة الطقس في مختلف محافظات ومدن مصر.

ويستعرض "الموجز" في هذا التقرير حالة الطقس المتوقعة انخفاضا تدريجياً في درجات الحرارة ، على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، وسط تكوّن بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن البلاد ستشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

كما حذر شاهين من تكون شبورة مائية صباحًا (تحديدًا في الفترة من 8:40 صباحًا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على معظم الأنحاء، مما يسهم في تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة نسبيًا.

اضطراب في الملاحة البحرية:

ومن المتوقع اليوم ، حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية خاصة بسواحل مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 34 عظمى – 25 صغرى

الإسكندرية: 30 عظمى – 23 صغرى

مطروح: 29 عظمى – 23 صغرى

سوهاج: 39 عظمى – 27 صغرى

قنا: 40 عظمى – 28 صغرى

أسوان: 41 عظمى – 30 صغرى



نصائح هامه للشعور بالانتعاش خلال الطقس الحار

1- الحفاظ على رطوبة الجسم

من المهم جدًا الحفاظ على ترطيب الجسم خلال أيام الحر الشديد، ينصح بشرب كميات وفيرة من المياه والسوائل لتعويض ما يفقده الجسم بسبب التعرق، فالجفاف لا يؤدي فقط إلى الشعور بالعطش، بل قد يسبب الإرهاق والخمول ويؤثر على النشاط اليومي.

2-اختيار ملابس مناسبة للأجواء

احرص على ارتداء ملابس خفيفة وواسعة مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو الكتان، الألوان الفاتحة هي الخيار الأفضل في الصيف، كونها تعكس أشعة الشمس، في حين أن الألوان الداكنة تمتص الحرارة وتزيد الإحساس بها، كما يفضل ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

3- تناول أطعمة منعشة

بعض الأطعمة تساهم في خفض حرارة الجسم وتعزز من الإحساس بالانتعاش، مثل البطيخ، الخيار، النعناع، والزبادي، تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي خلال الموجة الحارة يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير الطقس.

4- تقنين النشاط البدني في ساعات الذروة

تجنب ممارسة الأنشطة الشاقة خلال فترات النهار التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها، ويفضل إنجاز الأعمال أو التمارين الرياضية في ساعات الصباح الباكر أو المساء، إذا شعرت بأعراض مثل الدوخة أو الغثيان أثناء النشاط، عليك فورًا التوجه إلى مكان بارد وأخذ قسط من الراحة.

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