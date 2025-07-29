لهيب الصيف مستمر.. طقس شديد الحرارة اليوم و45 درجة في أسوان و38 بالقاهرة

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن التوقعات الخاصة بحالة الطقس في مختلف محافظات ومدن مصر.

ويستعرض "الموجز" في هذا التقرير حالة الطقس المتوقعة، إذ يسود طقسًا شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مع أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن ارتفاع نسب الرطوبة المصحوبة بهدوء نسبي في حركة الرياح سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المُسجلة في الظل، بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات.

وأشار إلى احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة، لاسيما تلك القريبة من المسطحات المائية في شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

كما توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، إلى جانب نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في الصحراء الغربية، مع نشاط ملحوظ على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 38° / الصغرى 26°

الإسكندرية: العظمى 33° / الصغرى 24°

مطروح: العظمى 32° / الصغرى 23°

سوهاج: العظمى 42° / الصغرى 27°

قنا: العظمى 43° / الصغرى 27°

أسوان: العظمى 45° / الصغرى 29°

نصائح هامه للشعور بالانتعاش خلال الطقس الحار :

1- الحفاظ على رطوبة الجسم

من المهم جدًا الحفاظ على ترطيب الجسم خلال أيام الحر الشديد، ينصح بشرب كميات وفيرة من المياه والسوائل لتعويض ما يفقده الجسم بسبب التعرق، فالجفاف لا يؤدي فقط إلى الشعور بالعطش، بل قد يسبب الإرهاق والخمول ويؤثر على النشاط اليومي.

2-اختيار ملابس مناسبة للأجواء

احرص على ارتداء ملابس خفيفة وواسعة مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو الكتان، الألوان الفاتحة هي الخيار الأفضل في الصيف، كونها تعكس أشعة الشمس، في حين أن الألوان الداكنة تمتص الحرارة وتزيد الإحساس بها، كما يفضل ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

3- تناول أطعمة منعشة

بعض الأطعمة تساهم في خفض حرارة الجسم وتعزز من الإحساس بالانتعاش، مثل البطيخ، الخيار، النعناع، والزبادي، تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي خلال الموجة الحارة يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير الطقس.

4- تقنين النشاط البدني في ساعات الذروة

تجنب ممارسة الأنشطة الشاقة خلال فترات النهار التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها، ويفضل إنجاز الأعمال أو التمارين الرياضية في ساعات الصباح الباكر أو المساء، إذا شعرت بأعراض مثل الدوخة أو الغثيان أثناء النشاط، عليك فورًا التوجه إلى مكان بارد وأخذ قسط من الراحة.



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