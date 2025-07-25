طقس اليوم يشتعل : حرارة خانقة ورطوبة خانقة.. والقاهرة تسجل 40 درجة

في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد، يحرص المواطنين على متابعة تطورات حالة الطقس بشكل يومي، لا سيما مع الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، والذي يطال القاهرة الكبرى والإسكندرية وعددًا من المحافظات الأخرى.

ويواصل موقع "الموجز" تقديم تغطية دقيقة وشاملة لحالة الطقس، مع التركيز على الظواهر الجوية المصاحبة والتغيرات الحرارية المتوقعة، لتزويد القراء بالمعلومات اللازمة لاتخاذ الاحتياطات المناسبة.

تحليل الأرصاد الجوية

وفي هذا الإطار ، كشفت خريطة التنبؤات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم الجمعة 25 يوليو استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب معظم أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

"شبورة مائية كثيفة" من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا اليوم الجمعة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة غدًا يزيد الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات أعلى من المُسجل فعليًا.

وأشار إلى توقعات بتكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا (من 4 حتى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وغرب القاهرة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25 يوليو:

القاهرة الكبرى:

🔥 العظمى: 40° | 🌙 الصغرى: 28°

الإسكندرية:

☀️ العظمى: 34° | 🌙 الصغرى: 24°

مرسى مطروح:

☀️ العظمى: 32° | 🌙 الصغرى: 24°

سوهاج:

🔥 العظمى: 42° | 🌙 الصغرى: 26°

قنا:

🔥 العظمى: 43° | 🌙 الصغرى: 27°

أسوان:

🔥 العظمى: 44° | 🌙 الصغرى: 28°

يُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التواجد خارج المنزل خلال فترات الذروة، وارتداء الملابس القطنية، والإكثار من شرب السوائل، خاصة مع الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.



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