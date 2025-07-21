طقس الثلاثاء..الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة وشبورة كثيفة على بعض الطرق

في بيان رسمي، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 22 يوليو 2025، مصحوبًا بزيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة على معظم الأنحاء، مما يعزز الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

ويعرض لكم الموجز حالة الطقس غدا .

طقس شديد الحرارة نهارًا.. ورطب ليلًا

توقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء،

أما خلال الليل، فستسود أجواء مائلة للحرارة رطبة في الساعات الأولى منه، لا سيما على شمال البلاد، وتستمر حتى الصباح الباكر، ما يزيد من الشعور بالاختناق ليلًا.

الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بما يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن المُسجل فعليًا، وهو ما يتطلب الحرص من التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

تحذير مروري: توقعت الهيئة تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، غرب القاهرة الكبرى، مدن القناة ووسط سيناء، مما قد يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

المنطقة العظمى المحسوسة القاهرة الكبرى 37°C 40°C السواحل الشمالية الغربية 31°C 34°C جنوب سيناء والبحر الأحمر 39°C 42°C شمال الصعيد 38°C 40°C جنوب الصعيد 41°C 42°C

نصائح مهمة من الأرصاد:

تجنب التواجد تحت الشمس مباشرة في وقت الذروة (12 ظهرًا – 4 عصرًا).

الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة.

ارتداء ملابس فاتحة وخفيفة.

توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى بسبب الشبورة.

بالإضافة إلى ما سبق، شددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، خاصةً لكبار السن والأطفال، والفئات الأكثر عرضة للإجهاد الحراري، مثل مرضى القلب وضغط الدم، حيث تؤثر الرطوبة العالية سلبًا على قدرة الجسم في تبريد نفسه، كما نصحت الأرصاد بتجنب ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات النهار، والتواجد في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة الهواء قدر الإمكان.

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