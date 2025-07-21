طقس الإثنين يقلب الموازين.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة كثيفة ببعض المناطق

يحرص الكثيرين من المواطنون على متابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة باهتمام بالغ، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مدن مثل القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وفي إطار تلبية هذه الحاجة الملحة، يقدم موقع "الموجز" تحديثات دورية وشاملة لحالة الطقس، مع تسليط الضوء على الظواهر الجوية المهمة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول التوقعات اليومية لدرجات الحرارة، لضمان استعداد المواطنين للتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق ، كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية، إذ يسود طقس غدًا الإثنين 21 يوليو، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب المناطق، ويكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

تحذير الأرصاد

أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن المعدلات المعلنة بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات، مما يعزز الشعور بالأجواء الخانقة خاصة في فترات الظهيرة.

كما نبه شاهين إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحًا)، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، غرب القاهرة، مدن القناة، ووسط سيناء، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويشكل خطرًا على حركة المرور.

وفيما يلي نعرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة علي كافة أنحاء الجمهورية :

القاهرة: العظمى 37° – الصغرى 26°

الإسكندرية: العظمى 33° – الصغرى 23°

مطروح: العظمى 31° – الصغرى 23°

سوهاج: العظمى 40° – الصغرى 26°

قنا: العظمى 41° – الصغرى 28°

أسوان: العظمى 42° – الصغرى 28°

وتنصح الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الظهيرة، وشرب كميات كافية من المياه، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة.

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