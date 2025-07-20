طقس اليوم|تراجع بدرجات الحرارة وارتفاع لافت في الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن التوقعات الخاصة بحالة الطقس في مختلف محافظات ومدن مصر.

ويستعرض "الموجز" في هذا التقرير حالة الطقس المتوقعة لليوم الأحد بما في ذلك درجات الحرارة ، حيث تُواصل درجات الحرارة انخفاضها الطفيف غدًا الأحد 20 يوليو على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء ، يتحول إلى مائل للحرارة رطب ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة المُعلنة بما يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات، ما يُضاعف الإحساس بالأجواء الخانقة خاصة خلال فترات النهار.

وحذّر شاهين من تشكُّل شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، تبدأ من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خصوصًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، غرب القاهرة، مدن القناة، ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وفيما يخص الأنشطة البحرية، توقعت الهيئة نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح على بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي، تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 45 كم/س، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر. كما تشهد الملاحة البحرية اضطرابًا في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 إلى 50 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و2.5 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 35° - الصغرى 25°

الإسكندرية: العظمى 31° - الصغرى 22°

مطروح: العظمى 30° - الصغرى 23°

سوهاج: العظمى 40° - الصغرى 26°

قنا: العظمى 42° - الصغرى 26°

أسوان: العظمى 42° - الصغرى 28°

يُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التواجد خارج المنزل خلال فترات الذروة، وارتداء الملابس القطنية، والإكثار من شرب السوائل، خاصة مع الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

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