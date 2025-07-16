طقس الأربعاء يقلب الموازين.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق

يحرص المواطنون على متابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة باهتمام بالغ، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مدن مثل القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وفي إطار تلبية هذه الحاجة الملحة، يقدم موقع "الموجز" تحديثات دورية وشاملة لحالة الطقس، مع تسليط الضوء على الظواهر الجوية المهمة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول التوقعات اليومية لدرجات الحرارة، لضمان استعداد المواطنين للتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق ، كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية تبدأ مساء الأربعاء، حيث تشير خرائط التنبؤات إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، تشمل (أبو سمبل – أسوان – حلايب – شلاتين).

وذكرت الهيئة أن هذه الحالة الجوية قد يصاحبها نشاط في الرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق المتأثرة.

وفيما يلي نعرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة علي كافة أنحاء الجمهورية :

ووفقًا لبيانات الهيئة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تصل إلى 37 درجة مئوية، مع إحساس أعلى يصل إلى 39 درجة بفعل الرطوبة المرتفعة. أما السواحل الشمالية، فتشهد طقسًا أقل حرارة نسبيًا، حيث تسجل درجة حرارة عظمى 32 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة.

وفي جنوب سيناء، تسجل الحرارة 37 درجة مئوية، بينما ترتفع في شمال الصعيد إلى 39 درجة، وتبلغ ذروتها في جنوب الصعيد لتصل إلى 41 درجة، مع شعور فعلي قد يتجاوز 42 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل منتظم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في فترات الظهيرة، لتفادي التعرض للإجهاد الحراري الناتج عن الطقس شديد الحرارة والرطوبة.

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