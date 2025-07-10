الطقس غدًا.. رطوبة خانقة وحرارة مُرهقة وشبورة كثيفة في الصباح

يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة ، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تعرض محافظات الجمهورية لموجة شديدة الحرارة وذلك لتجنب ساعات الذروة، ومعرفة موعد تحسن الأحوال الجوية.

ويحرص موقع “ الموجز” يوميًا علي عرض النشره الجويه ليوم غد الجمعة الموافق 11 يوليو، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال النهار على أغلب أنحاء البلاد، مع طقس مائل للحرارة رطب في فترات الليل والصباح الباكر.

من جانبه أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المسجلة في الظل بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات.



كما حذّرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة متوقعة في الساعات الأولى من الصباح، ما بين الرابعة والثامنة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، ووسط سيناء.

وأشار شاهين إلى نشاط متوقع للرياح على بعض المناطق الساحلية مثل السلوم ومطروح، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 30 و45 كم/ساعة، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 2 و2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى: العظمى 35° - الصغرى 25°

الإسكندرية: العظمى 31° - الصغرى 22°

مطروح: العظمى 28° - الصغرى 24°

سوهاج: العظمى 40° - الصغرى 24°

قنا: العظمى 42° - الصغرى 27°

أسوان: العظمى 43° - الصغرى 27°

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين كما يلى:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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