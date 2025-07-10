طقس الخميس .. حرارة خانقة ورطوبة خانقة في القاهرة والمحافظات

يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة ، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تعرض محافظات الجمهورية لموجة شديدة الحرارة وذلك لتجنب ساعات الذروة، ومعرفة موعد تحسن الأحوال الجوية.

ويحرص موقع “الموجز” يوميًا علي عرض توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 10 يوليو، طقس شديد الحرارة ورطب نهاراً على أغلب أنحاء البلاد، ومائل للحرارة ليلاً، وسط أجواء خانقة تزداد بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن الإحساس الفعلي بحرارة الطقس سيزيد عن الدرجات المُعلنة في الظل، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

كما حذّرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، تمتد من الساعة 4 حتى 8 صباحاً، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وقد تؤثر على الرؤية الأفقية.

وفيما يخص الملاحة البحرية، تشير التوقعات إلى اضطراب بحري على بعض سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و50 كم/س، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار.

🌡️ درجات الحرارة المتوقعة غداً:

القاهرة: العظمى 37° - الصغرى 25°

الإسكندرية: العظمى 32° - الصغرى 22°

مطروح: العظمى 30° - الصغرى 24°

سوهاج: العظمى 40° - الصغرى 25°

قنا: العظمى 41° - الصغرى 27°

أسوان: العظمى 42° - الصغرى 28°

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين كما يلى:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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