انكسار الموجة الحارة وعودة الأجواء الربيعية: الأرصاد تعلن تحسن الطقس قريبًا

تعيش مصر في الوقت الحالي حالة من الطقس الحار بسبب موجة حر شديدة اجتاحت البلاد منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث سجلت درجات الحرارة في بعض المناطق 48 درجة مئوية، وهو ما يشكل تحديًا للمواطنين وخاصة في المناطق الجنوبية مثل الصعيد، ولكن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن هذه الموجة الحارة ستنتهي تدريجيًا في الأيام القليلة القادمة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء

وفقا لتوقعات الأرصاد، فإن الموجة الحارة ستبلغ ذروتها اليوم الأحد 11 مايو 2025، حيث ستسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية، ولكن بدءًا من يوم الثلاثاء 13 مايو، ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بمقدار يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، لتعود الأجواء إلى طبيعتها الربيعية المعتدلة.

عودة الأجواء الربيعية بعد الموجة الحارة

سيُشعر المواطنون بتحسن كبير في الطقس مع بداية الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وستعود الأجواء المعتدلة التي تتميز بها فصلي الربيع والخريف، ما يعكس تغيرات إيجابية في الطقس، وتعتبر هذه التغيرات فرصة للمواطنين للاستمتاع بأنشطة الهواء الطلق بعد أيام من الطقس الحار.

نصائح لتجنب آثار الموجة الحارة

من جهتها، أوصت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ بعض الاحتياطات لتفادي آثار الموجة الحارة، مثل تجنب التعرض المباشر للشمس خلال فترات الذروة، وشرب كميات كبيرة من السوائل، وارتداء الملابس الخفيفة، كما أكدت أن العودة للأجواء الربيعية ستمنح فرصة مثالية لاستعادة النشاط اليومي والاستمتاع بالأجواء.

تأثير الموجة الحارة على الحياة اليومية

لم تقتصر آثار الموجة الحارة على ارتفاع درجات الحرارة فقط، بل كان لها تأثير كبير على الأنشطة اليومية في العديد من المدن والمحافظات، وأدى الطقس الحار إلى تزايد حالات الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث حذر الأطباء من خطورة التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، كما تأثرت حركة المرور في بعض المناطق بسبب الازدحام الناتج عن تجنب المواطنين الخروج في ساعات النهار الحارة، وهذا إلى جانب التأثيرات الاقتصادية التي ظهرت في زيادة استهلاك الكهرباء بسبب استخدام المكيفات والمراوح بكثرة.

وباختصار، تُعد هذه التغيرات المناخية فرصة طال انتظارها للمصريين، الذين عانوا من حرارة الصيف المبكرة هذا العام، ومع عودة الأجواء الربيعية المعتدلة، سيكون الطقس أكثر ملاءمة للأنشطة اليومية، مما يعزز جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.

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حالة الطقس اليوم الأحد 11-5-2025 في مصر ودرجات الحرارة





