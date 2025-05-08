الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدًا وتدعو لأخذ الاحتياطات اللازمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا، الجمعة 9 مايو 2025، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع تحذيرات من الحر الشديد الذي سيؤثر على الأنشطة اليومية في بعض المناطق.

ويقدم لكم الموجز حالة الطقس غدا .

تفاصيل حالة الطقس غدًا

من المتوقع أن يسود الطقس غدًا طقس مشمس جزئيًا في معظم المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وفي القاهرة الكبرى، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية، بينما تنخفض الحرارة ليلاً لتسجل نحو 24 درجة مئوية، أما في جنوب الصعيد، فيُتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 40 درجة مئوية، ما يجعل الطقس أكثر حرارة في هذه المناطق مقارنة ببقية أنحاء البلاد.

تحذيرات من الأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من خطورة ارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار، والتي ستبلغ ذروتها بين الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا ،وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة في العديد من المناطق، مما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق الشديد، خاصة بالنسبة لمن يضطرون للعمل في الأماكن المفتوحة.

كما دعت الهيئة إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الحر الشديد على صحة الأفراد، وخاصة في المناطق التي تشهد درجات حرارة مرتفعة مثل الوجه البحري، والصعيد، حيث ستزيد حرارة الطقس بشكل لافت.

نصائح للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة

في ضوء تحذيرات الأرصاد، وجهت الهيئة العامة للأرصاد عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع الحر الشديد المتوقع، ومنها:

الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا، خاصة للأطفال وكبار السن.

الإكثار من شرب السوائل، خاصة الماء والعصائر الطبيعية، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، لأنها تزيد من الجفاف.

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، مع استخدام واقي شمس للحماية من الأشعة الضارة.

تجنب الأنشطة البدنية الشاقة في فترات الذروة، والتأكد من وجود أماكن مظللة أو مكيفة للراحة.

وفي الختام، دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية والاهتمام بحمايتهم من الحر الشديد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ،كما أكدت على ضرورة متابعة النشرات الجوية لتحديثات مستمرة بشأن الحالة الجوية، واتباع التوجيهات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة في هذا الطقس الحار.

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