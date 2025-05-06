الأرصاد الجوية تحذر من طقس حار ورياح مثيرة للأتربة غدًا الأربعاء 7 مايو

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء 7 مايو 2025، حيث يُتوقع أن تشهد البلاد استمرارًا لارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء ،كما تشير التوقعات إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق، مع درجات حرارة مرتفعة على السواحل الشمالية والصعيد، وتستمر هذه الأجواء الحارة حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع تأثيرات ملحوظة على الرطوبة في بعض المناطق الساحلية.

ويعرض لكم الموجز حالة الطقس غدا .

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: العظمى 34°C، الصغرى 20°C.

الإسكندرية: العظمى 30°C، الصغرى 22°C.

الوجه البحري: العظمى 32°C، الصغرى 20°C.

جنوب سيناء: العظمى 34°C، الصغرى 25°C.

شمال الصعيد: العظمى 36°C، الصغرى 24°C.

جنوب الصعيد (أسوان، الأقصر): العظمى 38°C، الصغرى 26°C.

الظواهر الجوية:

الرياح: تنشط الرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق، خاصةً في الصباح الباكر، مما قد يؤثر على الرؤية في الطرق الصحراوية.

الرطوبة: نسبة رطوبة مرتفعة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تتراوح بين 80% و90%.

الملاحة البحرية: أجواء معتدلة في البحرين الأحمر والمتوسط، مع ارتفاع للأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمال غربي.

نصائح للمواطنين:

ارتداء الملابس القطنية والخفيفة لتخفيف تأثير الحرارة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف.

الحذر أثناء القيادة بسبب الرياح المثيرة للأتربة، خاصةً في المناطق الصحراوية.

تحذيرات إضافية:

تتوقع الأرصاد أن يستمر الطقس الحار خلال الأيام القادمة، مما يتطلب أخذ الحيطة في التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، ومن المتوقع أن تتأثر حركة المرور في بعض الطرق الصحراوية بسبب الرياح المثيرة للأتربة، لذلك يُنصح السائقون بتوخي الحذر واتباع الإرشادات الخاصة بسلامة القيادة في مثل هذه الأجواء.

وتستمر هذه الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويُتوقع أن تستمر الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة.

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