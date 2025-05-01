الأرصاد تكشف: لهذا السبب لم تصل العاصفة الترابية إلى القاهرة

أثارت العاصفة الترابية التي اجتاحت عددًا من محافظات الجمهورية، خلال اليومين الماضيين، حالة من القلق بين المواطنين، لا سيما مع انتشار صور ومقاطع فيديو توثق تدهور الرؤية في مناطق مثل الوادي الجديد والمنيا والغردقة وسيناء، ومع ترقب المواطنين لوصول تأثير العاصفة إلى القاهرة الكبرى، جاء رد هيئة الأرصاد الجوية مطمئنًا، موضحة أسباب عدم امتداد الظاهرة للعاصمة.

ويقدم لكم الموجز تفسير الأرصاد لماذا لم تصل العاصفة الترابية إلى القاهرة؟إليك الأسباب .

المنخفض الجوي كان محدود التأثير

في تصريحات رسمية، أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن العاصفة تكونت نتيجة منخفض خماسيني نشأ في الصحراء الغربية، وتسبب في نشاط شديد للرياح المحملة بالرمال والأتربة، ورغم أنه امتد نحو بعض مناطق الوجه القبلي وسيناء، إلا أن تأثيره على القاهرة الكبرى ظل محدودًا.

وأشار شاهين إلى أن السبب الرئيسي وراء عدم وصول العاصفة للقاهرة هو اتجاه الرياح الذي لم يتحرك شمالًا بالقدر الكافي، بالإضافة إلى وجود امتداد مرتفع جوي أدى إلى استقرار نسبي في طبقات الجو العليا فوق العاصمة، ما حال دون امتداد العاصفة إليها.

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية

وأكدت الهيئة أن الأجواء ستشهد تحسنًا تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مع تراجع في سرعة الرياح وزيادة الرؤية الأفقية في معظم أنحاء الجمهورية، كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلًا، وتعود الأجواء إلى طبيعتها المعتادة لهذا الوقت من العام.

نصائح وتحذيرات مستمرة

وعلى الرغم من تحسّن الأحوال، جدّدت الهيئة تحذيراتها خاصة لسكان المناطق التي تأثرت بالعاصفة، داعية إلى تجنب التعرض المباشر للأتربة، خاصة لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي ،كما نُصِح السائقون بتوخي الحذر على الطرق السريعة، بسبب احتمالية بقاء بعض الأتربة المثارة في الجو.

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، أوضحت الأرصاد أن البحر الأحمر وخليج السويس شهدا اضطرابًا في حركة الملاحة، نتيجة ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن استئناف الأنشطة البحرية بمجرد استقرار الأحوال.

تأثير العاصفة الترابية على الحياة اليومية والإجراءات الوقائية

علاوة على تأثير العاصفة الترابية على الرؤية في بعض المناطق، فقد تسببت أيضًا في اضطرابات بالحركة على الطرق الرئيسية والسريعة، مما جعل السفر لمسافات طويلة في بعض المحافظات أمرًا صعبًا، وقد أُغلِق عدد من الطرق لفترات قصيرة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، لا سيما في الصعيد وسيناء.

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