الطقس: منخفض خماسينى يضرب البلاد بعواصف ترابية وأمطار رعدية وتحذيرات من الأرصاد

في تحذير جديد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء 30 أبريل 2025، والتي تشير إلى تقلبات جوية شديدة تشمل معظم أنحاء البلاد، في ظل تعرض مصر لمنخفض جوي خماسينى يتسبب في عواصف ترابية قوية، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مع فرص لسقوط أمطار رعدية قد تكون غزيرة في بعض المناطق، ويرصد الموجز التفاصيل

الرياح والعواصف: نشاط ملحوظ وانخفاض في الرؤية

وفقًا لبيان الهيئة، يصاحب المنخفض الخماسينى نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، مع هبات قد تصل إلى 70 و80 كم/س، مما يثير الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر. وتُعد مناطق شمال الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، من أكثر المناطق تأثرًا بالعاصفة الترابية.

سقوط الأمطار: متفاوتة الشدة ومصحوبة بالرعد والبرد

أشارت الهيئة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة غدًا، حيث من المتوقع أن تشهد محافظة مطروح أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا، يصاحبها الرعد وحبات البرد. وتمتد هذه الأمطار بشكل خفيف إلى متوسط على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تطال القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، مع احتمالية أن تكون رعدية أحيانًا.

اضطراب في الملاحة البحرية بخليج السويس

من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، نتيجة الرياح القوية التي تصل سرعتها بين 50 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج لما بين 2 و3 أمتار، وهو ما يستوجب الحذر الشديد من قبل الصيادين والعاملين بالموانئ البحرية.

درجات الحرارة: ارتفاع ملحوظ على أغلب الأنحاء

تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا في معظم مناطق الجمهورية، حيث يكون الطقس حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية. وفي الليل، يكون الطقس معتدلًا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى: العظمى 33 – الصغرى 17 درجة

الإسكندرية: العظمى 22 – الصغرى 15 درجة

مطروح: العظمى 21 – الصغرى 14 درجة

سوهاج: العظمى 36 – الصغرى 19 درجة

قنا: العظمى 37 – الصغرى 23 درجة

أسوان: العظمى 40 – الصغرى 23 درجة

نصائح وتحذيرات للمواطنين

تؤكد هيئة الأرصاد على أهمية تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة، خصوصًا لكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، نظراً لخطورة التعرض للعواصف الترابية. كما تنصح القيادة بهدوء على الطرق لتفادي الحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية، وتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة وقت هبوب الرياح الشديدة.

تظل هذه التقلبات الجوية تحت المتابعة المستمرة من قبل هيئة الأرصاد، مع تحديثات دورية على مدار اليوم لمتابعة مسار المنخفض وتطور الحالة الجوية في مختلف المحافظات.

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