حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-4-2025.. مفاجأة في درجة الحرارة الآن بالقاهرة

حالة الطقس اليوم.. أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، تشهد ذروة الموجة الحارة الشديدة التي بدأت مع مطلع الأسبوع الجاري، وسط تحذيرات عاجلة بشأن الأجواء شديدة السخونة والمتوقعة خلال هذا اليوم، والتي قد تُعد الأشد حرارة خلال شهر أبريل حتى الآن.

حالة الطقس اليوم

وبحسب بيان الهيئة الذي أطلع الموجز عليه بشأن حالة الطقس اليوم، فإن البلاد تتأثر لأول مرة هذا العام بـ منخفض خماسيني قوي، تصاحبه كتل هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الكبرى، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوز 40 درجة مئوية في عدد من المناطق الجنوبية.

حالة الطقس اليوم

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

حذّرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متعددة من البلاد، خاصة المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، ويزيد من صعوبة القيادة والتنقل في بعض الفترات من اليوم.

حالة البحر المتوسط اليوم

قالت الهيئة إن حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.25 متر، مع رياح سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، مما يعني ضرورة توخي الحذر خلال الأنشطة البحرية.

حالة البحر الأحمر اليوم

أما البحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وهو ما يجعله أكثر استقرارًا نسبيًا من المتوسط.

توصيات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

أكدت هيئة الأرصاد الجوية على مجموعة من الإرشادات المهمة للتعامل مع الطقس شديد الحرارة اليوم:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

ارتداء قبعات واقية أو مظلات عند الخروج.

الإكثار من تناول المياه والسوائل الباردة.

التواجد في أماكن جيدة التهوية ومظللة خاصة في فترة الظهيرة.

حالة الطقس

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

نشرت الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على النحو الآتي:

القاهرة: العظمى 39°، الصغرى 27°

الإسكندرية: العظمى 34°، الصغرى 21°

مطروح: العظمى 32°، الصغرى 19°

سوهاج: العظمى 42°، الصغرى 26°

قنا: العظمى 42°، الصغرى 26°

أسوان: العظمى 43°، الصغرى 27°

حالة الطقس في الأيام المقبلة

ويشير بيان هيئة الأرصاد إلى أن هذه الموجة من أقوى موجات أبريل المناخية منذ سنوات، حيث تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية بفارق يتراوح بين 7 إلى 9 درجات مئوية في مختلف المناطق، وسط توقعات باستمرارها لعدة أيام قبل أن تبدأ في الانكسار التدريجي مع نهاية الأسبوع.

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