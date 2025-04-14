تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 14-4-2025 في مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم.. نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها الرسمي اليوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025، حول حالة الطقس اليوم في جميع أنحاء البلاد، وتضمن البيان الإشارة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، إلى جانب نشاط متقطع في الرياح، وذلك ضمن التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذا الأسبوع.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

بحسب بيان الأرصاد الذي يستعرضه الموجز خلال هذه السطور، فإن حالة الطقس اليوم، تسودها أجواء معتدلة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تكون مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، ومائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 25° - الصغرى 15°، سرعة الرياح 24 كم/س، مع غيوم جزئية.

مدن القناة وجنوب الوجه البحري: العظمى 24° - الصغرى 13°، رياح معتدلة 22 كم/س، وطقس غائم جزئيًا.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20° - الصغرى 13°، رياح بسرعة 26 كم/س، والجو غائم جزئيًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21° - الصغرى 13°، رياح نشطة حتى 32 كم/س، مع فرص لأمطار خفيفة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25° - الصغرى 16°، رياح نشطة تصل إلى 38 كم/س، والجو مشمس.

شمال الصعيد: العظمى 25° - الصغرى 13°، رياح بسرعة 28 كم/س، وطقس مشمس.

جنوب الصعيد: العظمى 28° - الصغرى 15°، رياح بسرعة 28 كم/س، وأجواء مشمسة.

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

تشير التوقعات الأولية إلى استمرار استقرار درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة وحتى صباح غدٍ الثلاثاء، مع احتمالات لنشاط الرياح في بعض المناطق، خاصة في جنوب سيناء، وقد تتزايد فرص تقلبات الرياح خلال المساء.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

من المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة خلال الأيام القليلة القادمة على معظم أنحاء البلاد، مع نشاط متقطع للرياح يومي الثلاثاء 15 أبريل والأربعاء 16 أبريل، خاصة على جنوب سيناء، ما يشير إلى استمرار تغيرات الطقس خلال النصف الثاني من الأسبوع.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

بحسب النماذج الجوية المعلنة من الهيئة العامة للأرصاد، فإن استقرار الطقس وتحسن الأجواء تدريجيًا سيكون ملحوظًا اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، مع تراجع فرص الأمطار وانخفاض سرعة الرياح على معظم الأنحاء.

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