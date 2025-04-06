الجيزة ترفع حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئ.. اعرف التفاصيل

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بـ محافظة الجيزة، لمواجهة آثار الطقس السيئ الذي تتعرض له البلاد، بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية حول حالة عدم الاستقرار الجوي والتغيرات المناخية المتوقعة، والتي تشمل رياحًا مثيرة للرمال والأتربة.

إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس غير المستقر

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أكد محافظ الجيزة ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الطقس غير المستقر، بما في ذلك الهواء المحمل بالأتربة، وذلك ضمن إجراءات السلامة العامة.

كما شدد محافظ الجيزة على أهمية توخي الحذر أثناء السير على الطرق الصحراوية والداخلية نتيجة لانخفاض مستوى الرؤية، ونبّه المواطنين إلى تجنب الجلوس أو الوقوف تحت الأشجار أو بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري لغرفة العمليات عن أي طارئ.

الطقس السيئ

متابعة الإعلانات والأشجار لمنع الحوادث

وشدد المهندس عادل النجار على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة مراجعة اللوحات الإعلانية المثبتة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، والتأكد من تأمينها لتفادي سقوطها، إلى جانب فحص حالة الأشجار وإجراء أعمال التقليم المناسبة لتقليل المخاطر المرتبطة بها.

توصيات هامة للمواطنين خلال موجة الرياح والأتربة

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بـتجنب الوقوف تحت اللوحات الإعلانية أو الأشجار أو الأعمدة، وأوصت بـتأمين أسطح المنازل والتأكد من خلوها من أي مخلفات قابلة للتطاير، مع ضرورة إحكام غلق الأبواب والنوافذ لتقليل دخول الأتربة.

تحذيرات خاصة لمرضى الحساسية والسائقين

كما دعت المحافظة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية إلى ارتداء الكمامات عند الخروج حفاظًا على صحتهم. وأهابت بـقائدي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية ضرورة ترك مسافات آمنة بين السيارات، والقيادة بحذر شديد، تحسبًا لـانعدام الرؤية أو تطاير أجسام على الطريق.

حالة الطقس

أرقام غرفة عمليات الطوارئ بالجيزة لاستقبال البلاغات

وشددت محافظة الجيزة على أهمية الإبلاغ السريع عن أي طارئ، حيث تستقبل غرفة العمليات المركزية البلاغات على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:

33465048 / 33465046

كما يمكن التواصل من خلال خدمة الواتساب على الرقم: 01016050453.

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