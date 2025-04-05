حالة الطقس في الإسكندرية.. تقلبات جوية حادة والأرصاد تحذر

حالة الطقس في الإسكندرية.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس في محافظة الاسكندرية اليوم السبت، الموافق 5 أبريل 2025، حيث يسود طقس مائل للحرارة على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري متوسط على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلاً وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر على جميع الأنحاء على مستوى الجمهورية.

وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي حول حالة الطقس في الإسكندرية.

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تحدث ظاهرة جوية تشرع الأحد القادم الموافق 7 أبريل على الإسكندرية، وعدد من المحافظات، التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح مثيرة ومحملة بالأتربة والغبار أيضاً.

حالة الطقس اليوم السبت في الإسكندرية الموافق 5 أبريل

ويسود اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري ومتوسط على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلاً وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر على جميع الأنحاء على مستوى الجمهورية.

وكانت المدن الساحلية الشمالية قد تعرضت للكثير من نوات الشتاء منذ بداية شتاء عام 2024- 2025، ومنها ما خالف توقعات هيئة الأرصاد الجوية وهي «نوة المكنسة- نوة باقي المكنسة»، ومنها ما وافق توقعات خبراء الهيئة العامة لأرصاد الجوية وهي «نوة الفيضة الصغرى- نوة قاسم بالإسكندرية- نوة عيد الميلاد المجيد (رأس السنة)- الفيضة الكبرى».

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم السبت

ويشهد البحر الأبيض المتوسط ارتفاع في الأمواج والتي تتراوح بين متر ونصف إلى مترين وفى البحر الأحمر يكون الموج مضطرب وتتزايد الأمواج من مترين حتى 2.5 متر.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس اليوم في الاسكندرية حيث يسود طقس مستقر نسبياً وارتفاع ملحوظ وتدريجى في درجات الحرارة، وتتزايد نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 58% وسرعة الرياح إلى 40 و50 كيلومتراً في الساعة، ولكن تصل درجة الحرارة العظمى في الاسكندرية إلى 19 درجة والصغرى إلى 14 درجة مئوية، وتتزايد الأمواج في البحر الأبيض المتوسط إلى مترين.

حالة الطقس في الإسكندرية

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