حالة الطقس اليوم السبت 5 ابريل 2025.. أجواء مائلة للحرارة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا

حالة الطقس اليوم.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم السبت طقسًا مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافئًا على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

أما في ساعات الليل والصباح الباكر، فيكون الطقس مائلًا للبرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية حالة الطقس اليوم السبت 5 ابريل 2025.

كما أشار خبراء الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة، ما قد يخفف نسبيًا من الإحساس بحرارة الطقس خلال فترات النهار.

حالة الطقس اليوم السبت

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، مع رياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة: 27 عظمى - 18 صغرى

العاصمة الإدارية: 28 - 17

6 أكتوبر: 27 - 17

بنها: 27 - 17

دمنهور: 25 - 16

وادي النطرون: 27 - 17

كفر الشيخ: 26 - 16

المنصورة: 26 - 16

الزقازيق: 27 - 17

شبين الكوم: 26 - 17

طنطا: 26 - 17

دمياط: 26 - 15

بورسعيد: 25 - 17

الإسماعيلية: 28 - 18

السويس: 27 - 16

العريش: 25 - 13

رفح: 24 - 14

رأس سدر: 29 - 16

نخل: 27 - 09

سانت كاترين: 21 - 08

الطور: 27 - 17

طابا: 27 - 13

شرم الشيخ: 29 - 21

الإسكندرية: 24 - 14

العلمين: 22 - 15

مطروح: 22 - 13

السلوم: 25 - 13

سيوة: 29 - 12

رأس غارب: 29 - 17

الغردقة: 30 - 20

سفاجا: 30 - 18

مرسى علم: 30 - 19

وتنصح هيئة الأرصاد بارتداء ملابس خريفية مناسبة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر على الطرق في المناطق التي تنشط بها الرياح.

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