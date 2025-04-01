توقعات الطقس في مصر غدًا:درجات حرارة معتدلة ورياح نشطة في بعض المناطق

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس يوم الأربعاء، 2 أبريل 2025، ستشهد تقلبات من حيث درجات الحرارة والطقس بشكل عام على مختلف أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون هذه الفترة بداية لتحسن تدريجي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، مع دخول فصل الربيع الذي يميز الأجواء المتقلبة.

ويعرض لكم الموجز حالة الطقس اليوم .

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق

في القاهرة الكبرى، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل لتصل إلى 15 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء معتدلة نسبياً في المساء.

على السواحل الشمالية، مثل الإسكندرية، ستسجل درجات الحرارة ما بين 22 و24 درجة مئوية، بينما سيكون الطقس معتدلاً طوال اليوم مع سماء صافية، وأجواء مناسبة للأنشطة الخارجية.

في المناطق الجنوبية، مثل أسوان، سيشهد الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 32 درجة مئوية، مما يستدعي توخي الحذر خاصة في فترات الظهيرة، مع ضرورة ارتداء ملابس خفيفة والابتعاد عن التعرض المباشر للشمس.

حالة الرياح

من المتوقع أن تنشط الرياح في بعض المناطق، خاصة في المناطق الصحراوية والمناطق الساحلية، وستكون الرياح شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/ساعة، مما سيساهم في الشعور بجو بارد في الساعات المبكرة من الصباح والمساء، إلا أن تأثيرها سيكون معتدلاً في بقية اليوم ،وتنشط الرياح بشكل خاص في ساعات ما بعد الظهر، وقد تؤدي إلى إثارة بعض الأتربة والرمال في المناطق المفتوحة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر الأحمر: من المتوقع أن يكون البحر معتدلاً، حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج بين 1.5 و2 متر، مما يجعل الأنشطة البحرية ممكنة، ولكن مع الحذر أثناء ممارسة الرياضات البحرية.

البحر المتوسط: ستكون حالته معتدلة أيضًا، مع أمواج يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر، مما يجعله مناسبًا للرحلات البحرية والشاطئية.

نصائح للمواطنين

يُنصح بتجنب الأنشطة الشاقة في فترة الظهيرة، خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية، حيث تزداد درجات الحرارة.

يجب ارتداء الملابس الخفيفة نهارًا، مع مراعاة أخذ سترات أو ملابس إضافية في المساء حيث تنخفض درجات الحرارة.

على مرتادي البحر، يجب الالتزام بالإرشادات الخاصة بالحالة البحرية لسلامتهم.

وتوقعات الطقس ليوم غدٍ تشير إلى أجواء معتدلة في معظم أنحاء البلاد، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مع رياح خفيفة إلى معتدلة، ومن الضروري متابعة تحديثات الطقس بشكل دوري خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التقلبات الربيعية التي تتميز بها هذه الفترة من العام.

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