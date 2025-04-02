حالة الطقس غدا الخميس 3-4-2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الخميس الموافق 3 أبريل 2025، حيث من المتوقع أن يشهد غدا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على كافة الأنحاء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي كل ما يخص حالة الطقس غدا الخميس الموافق 3 أبريل 2025 في القاهرة والإسكندرية وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس غدا الخميس 3 أبريل 2025 في القاهرة

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الخميس 3 أبريل 2025 في القاهرة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا الخميس نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الخميس 3-4-2025 في الإسكندرية

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس غدا الخميس 3 أبريل 2025 في الإسكندرية، فتوقعت الأرصاد أن يشهد الطقس غدا في الإسكندرية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ويصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.5:1 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الخميس 3 أبريل 2025

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 3 أبريل 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 27 والصغري 15، والسواحل الشمالية العظمي 24 والصغري 15، وشمال الصعيد العظمي 28 والصغري 14، وجنوب الصعيد 34 والصغري 18.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الطقس في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة فضلا عن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، مع نشاط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم الخميس في مختلف الأنحاء 2025 وكافة المحافظات