حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 3 أبريل 2025، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال الليل والصباح الباكر، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 3 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات.

نشاط الرياح وتأثيره على الإحساس بالحرارة

أوضحت الهيئة أن نشاط الرياح سيؤثر على عدة مناطق، بما في ذلك القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، إضافة إلى شمال وجنوب الصعيد، مما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن المصرية

القاهرة الكبرى: العظمى 28 درجة، الصغرى 16 درجة

العظمى 28 درجة، الصغرى 16 درجة العاصمة الإدارية: العظمى 28 درجة، الصغرى 16 درجة

العظمى 28 درجة، الصغرى 16 درجة 6 أكتوبر: العظمى 29 درجة، الصغرى 17 درجة

العظمى 29 درجة، الصغرى 17 درجة الإسكندرية: العظمى 23 درجة، الصغرى 14 درجة

العظمى 23 درجة، الصغرى 14 درجة المنصورة: العظمى 27 درجة، الصغرى 16 درجة

العظمى 27 درجة، الصغرى 16 درجة شرم الشيخ: العظمى 31 درجة، الصغرى 19 درجة

العظمى 31 درجة، الصغرى 19 درجة الغردقة: العظمى 30 درجة، الصغرى 19 درجة

العظمى 30 درجة، الصغرى 19 درجة أسوان: العظمى 32 درجة، الصغرى 19 درجة

العظمى 32 درجة، الصغرى 19 درجة الأقصر: العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة

العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة قنا: العظمى 34 درجة، الصغرى 18 درجة

توصيات ونصائح للمواطنين

نظرًا للفروقات الكبيرة بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، توصي هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بما يلي:

ارتداء ملابس مناسبة تحمي من برودة الليل والصباح الباكر.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، خاصة في المناطق الجنوبية.

القيادة بحذر في المناطق المتوقع أن تنشط فيها الرياح.

متابعة مستمرة لحالة الطقس

تواصل هيئة الأرصاد الجوية متابعة التغيرات الجوية وتقديم التحديثات المستمرة حول أي تقلبات مفاجئة، يُنصح الجميع بمتابعة النشرات الجوية الدورية، خاصة خلال فصل الربيع الذي يتميز بتغيرات مناخية سريعة.

والصغري 18.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الطقس في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة فضلا عن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، مع نشاط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

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