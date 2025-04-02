حالة الطقس.. اعرف آخر أخبار العاصفة الترابية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية

شهدت عدد من المحافظات، عاصفة ترابية شديدة، وتزايدت عمليات البحث عن آخر أخبار العاصفة الترابية، بعدما سادت أجواء ربيعية مائلة للحرارة، مما ساعد المواطنين على الاستمتاع والاحتفال بالعيد فى الشوارع والحدائق.

آخر أخبار العاصفة الترابية اليوم

ويرصد الموجز آخر أخبار العاصفة الترابية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 2-4-2025.

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على كافة الانحاء .

العاصفة الترابية

محاصيل زراعية تتضرر من العاصفة الترابية

الدكتور محمد عبد ربه، مدير معمل المناخ الزراعي، أوضح أن العاصفة تؤثر بصورة سلبية على العديد من المحاصيل، مشيرا إلى أن هناك مؤشر ينتظره كل فلاح وهو ما يسمى بـ«نزول النقطة» ويكون عادة في 20 يونيو ويعطي مؤشر للمزارع أن المحصول الذي على الشجرة سيكمل حتى الحصاد، وأي عوامل مناخية أو ارتباك في المناخ قبل الوصول إلى هذه الفترة يعتبر مؤثرا على المحصول.

وأضاف مدير معمل المناخ الزراعي أن «نزول النقطة» هو الانقلاب الشمسي، وهو الدخول في فصل الصيف الحقيقي، «لأننا حاليا في فصل الربيع وهو مرحلة حرجة للغاية بالنسبة للنباتات، وتكون الثمار غير ثابتة بدرجة كبيرة على النباتات، مما يجعل الفلاح في قلق بالغ بهذه الفترة، لذلك يعد الوصول لهذه النقطة يطمئن الفلاح بأنه سيحصل على الثمار بنسبة 95%».

وتابع: «أي ظروف مناخية مفاجئة تؤدي إلى تساقط الثمار، وهناك محاصيل مثل الخوخ والمشمش والتفاح تجاوزت مرحلة القلق، وموسم حصادها في هذه الفترة وأثناء الجمع فيها لن يكون هناك أي مشكلة».

وأشار إلى أن المانجو والزيتون والموالح بشكل عام، هي التي ستتأثر بشكل كامل بهذه العاصفة، وكذلك نباتات الزينة وزهور القطف، «الأتربة تدخل نباتات الزينة وزهور القطف وتسبب تشوهها ومشكلات بها، كما أن الأتربة تكون محملة بالحشرات، ولابد أن يتدخل المزارع برش النباتات بعد موجات الأتربة رشا وقائيا، وغسلها منعا للإصابات الحشرية»، موضحا أن بعض الحشرات أو بيض الحشرات يختبئ تحت الأتربة ويلتصق بالورق، وتسبب ما يعرف بإصابات العناكب.

توقعات حدوث إصابة بالعناكب بعد هذه العاصفة للنباتات

ويتوقع الخبير الزراعي حدوث إصابة بالعناكب بعد هذه العاصفة للنباتات، والتي تحتاج إلى مكافحة والتي تسبب تكلفة كبيرة وإرهاق للمزارع، وكذلك تكون المحاصيل التصدرية في خطر، بالإضافة إلى جودة المحصول، كالعنب مثلا فإذا أصيب بالأتربة ثم نزل عليها المطر سيتحول إلى طين مما يقلل من جودة المحصول حتى وإن تم غسله.

وأوضح أن التذبذب في درجات الحرارة يسبب للنبات اعتلالا واختلالا في العمليات الفسيولوجية، ويؤدي إلى عدم ثبات في الإنتاجية وخصوصا الخُضر.

اقرأ ايضا:

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس في أيام عيد الفطر المبارك

الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس اليوم السبت والفترة المقبلة 2025