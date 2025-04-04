رياح وتراب شديد.. حالة الطقس اليوم السبت في كافة الأنحاء

حالة الطقس اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025.. نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث تتأثر البلاد بهجوم منخفض خماسيني وارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء وذلك بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

حالة الطقس اليوم السبت في محافظات مصر المختلفة

حيث رصدت خرائط الطقس هبوب الرياح التي تكون مُحملة بالرمال والأتربة على غالبية الأنحاء، وخاصة في الأماكن المكشوفة والساحات الشاسعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت في كافة الأنحاء

أوضح الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الماضي، إنه بشأن توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة، إن فصل الربيع من صفاته رياح الخماسين وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما سوف نشعر به فيصبح الجو ربيع لكنه ليس بديعا أبدا وذلك بسبب تذبذب درجات الحرارة ما بين الصعود والانخفاض ونشاط رياح الخماسين.

وأشار عبدالعال خلال تصريحات خاصة له لـ أن البلاد تتأثر بمنخفض خماسيني من يوم الأحد القادم وتأثير المنخفض سوف يكون ارتفاع في درجات الحرارة من 5 إلى 6 درجات ونشاط الرياح التي من الممكن أن يصل إلى حد العاصفة على للأماكن المكشوفة والصحراء.

ونصح أيضاً عبدالعال مرضى الجهاز التنفسي بضرورة عدم الخروج إلا للضرورة القصوى فقط وضرورة ارتداء الكمامات وقت الخروج من المنزل، وعدم الوقوف تحت أي لافتة إعلانية أثناء نشاط الرياح، وبالإضافة إلى عدم وضع السيارة تحت لافتة إعلانية، وضرورة خفض السرعة على الطرق السريعة وإنارة كشافات السيارة حين القيادة.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

حالة الطقس 17 القاهرة العظمى 28 الصغرى.

وحالة الطقس في العاصمة الإدارية العظمى 27 الصغرى 18.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وبالإضافة إلى حالة الطقس في الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14.

وأيضًا حالة الطقس في العلمين الجديدة العظمى 22 والصغرى 15.

درجات الحرارة في محافظات مصر

حالة الطقس في مطروح العظمى 22 الصغرى 13.

وحالة الطقس في شرم الشيخ العظمى 29، الصغرى 19.

وأيضًا حالة الطقس في الغردقة العظمى 25، الصغرى 15.

وبالإضافة إلى حالة الطقس في أسيوط العظمى 32 الصغرى 17.

ثم حالة الطقس في سوهاج العظمى 33 الصغرى 17.

وحالة الطقس في قنا العظمى 34 الصغرى 18.

وحالة الطقس في الأقصر العظمى 35 الصغرى 18.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

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