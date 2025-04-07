درجة الحرارة في القاهرة الآن.. تفاصيل تقلبات طقس اليوم الاثنين 7-4-2025

حالة الطقس اليوم.. تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 في محافظات مصر، حالة من التقلبات الجوية الحادة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع المواطنين للبحث المكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، وذلك حسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية ويستعرضه الموجز في السطور التالية.

حالة الطقس اليوم الاثنين

أفاد خبراء الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم بأن البلاد تشهد اليوم طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، فيما يكون الطقس معتدلًا في المساء والساعات الأولى من الصباح الباكر، وتُعد هذه الأجواء غير مستقرة نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، ما يستوجب الحذر خاصة لمرضى الجهاز التنفسي وكبار السن.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم يشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة تشمل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، مدن القناة، السواحل الشرقية، خليج السويس، وسط سيناء وبعض مناطق محافظة الوادي الجديد، هذه الرياح قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل متقطع على مدار اليوم، لذا يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة أو التواجد في الأماكن المفتوحة.

حالة الطقس اليوم

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

تشير الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، مع اتجاه الرياح من الناحية الشمالية الشرقية، أما البحر الأحمر فيشهد حالة ما بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى متر ونصف، مع اتجاه الرياح ما بين شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، مما يسمح بممارسة بعض الأنشطة البحرية بحذر.

درجات الحرارة اليوم

وأوضح خبراء الأرصاد درجات الحرارة اليوم على النحو الآتي:

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 30 21

6 أكتوبر 31 22

بنهــــا 30 21

دمنهور 30 22

وادي النطرون 31 22

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 20

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 18

العريش 25 12

رفح 25 14

رأس سدر 29 16

نخل 32 11

كاترين 24 07

الطور 29 18

طابا 30 16

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 26 16

العلمين 26 15

مطروح 23 16

السلوم 25 15

سيوة 28 16

رأس غارب 31 20

الغردقة 30 19

سفاجا 31 20

مرسى علم 31 22

شلاتين 32 19

حلايب 28 21

أبو رماد 31 20

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