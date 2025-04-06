تغيرات ملحوظة في حالة الطقس اليوم الأحد في كافة الأنحاء

حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 6 إبريل 2025.. نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس على جميع الأنحاء، حيث نشهد نشاط رياح الخماسين وبداية الموجة الحارة التي تسيطر على كافة المحافظات، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

حالة الطقس اليوم الأحد في محافظات مصر المختلفة

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية على سكان (القاهرة / اسيوط / سيناء / المنيا / السويس)، أنه من المتوقع أن تشهد هذه المناطق تقلبات جوية حادة وسريعة وتغير ملحوظ في الطقس ونشاط للرياح وعواصف ترابية شديدة مع طقس شديد الحرارة نهاراً.

وحالة الطقس اليوم حار على كافة أنحاء البلاد ومائل للحرارة ليلاً على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت في محافظات مصر المختلفة

ونوهت الأرصاد الجوية من التأثر بـ منخفض خماسينى ونشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، وارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء وذلك اعتباراً من اليوم الأحد.

ومن جانبه أيضاً قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الماضي، إنه بشأن توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة أن فصل الربيع من صفاته رياح الخماسين وارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض خماسيني اليوم الأحد، وتأثير المنخفض سوف يكون ارتفاع في درجات الحرارة من 5 إلى 6 درجات مئوية، ونشاط الرياح التي يمكن أن يصل إلى حد العاصفة على للأماكن المكشوفة والصحراء.

ونصح عبدالعال أيضاً خلال تصريحات خاصة له مرضى الجهاز التنفسي عدم الخروج إلا للضرورة القصوى وضرورة ارتداء الكمامات وقت الخروج من المنزل، وعدم الوقوف تحت أي لافتة إعلانية في وقت نشاط الرياح، وعدم وضع السيارة تحت لافتة إعلانية، وضرورة خفض نسبة السرعة على الطرق السريعة وإنارة كشافات السيارة أثناء القيادة.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم السبت نحو 34 والصغرى 18.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم السبت نحو 25 والصغرى 16.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في مطروح اليوم السبت إلى 22 والصغرى 14.

وتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم السبت في الغردقة نحو 33 والصغرى 20.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في شرم الشيخ اليوم السبت نحو 33 والصغرى 21.

وتصل درجة الحرارة العظمى في الأقصر اليوم السبت إلى 37 والصغرى 19.

وتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم السبت في أسوان نحو 37 والصغرى 20.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم في كافة الأنحاء

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