بيان عاجل من الأرصاد.. طقس حار غدًا وتحذيرات من الأتربة وانخفاض الرؤية

حالة الطقس وتحذير من تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة.. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا مهمًا مساء الإثنين 7 أبريل 2025، أوضحت فيه تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في مختلف أنحاء الجمهورية، ووفقًا للبيان، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، ويظل الطقس معتدلًا ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، ويرصد الموجز تفاصيل البيان.

نشاط للرياح وفرص أمطار خفيفة

وأشار البيان عن حالة الطقس إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية، حيث ستكون مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في عدة مناطق تشمل:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية الشرقية

مدن القناة

سيناء

جنوب البلاد

شمال محافظة البحر الأحمر



كما نبهت الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية خلال فترات متقطعة من اليوم.

أحوال الطقس وحالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط:

يكون معتدلًا، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر:

يكون خفيفًا إلى معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات

تسجل القاهرة غدًا 35 درجة مئوية للعظمى و17 درجة للصغرى، فيما تشهد بعض المحافظات الجنوبية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل في الأقصر وأسوان إلى 40 درجة للعظمى.

ومن أبرز درجات الحرارة في باقي المدن:

الإسكندرية: 26 / 15

المنيا: 38 / 19

الغردقة: 33 / 20

شرم الشيخ: 32 / 23

مطروح: 21 / 13



حالة الطقس ودرجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

تشهد مكة المكرمة طقسًا شديد الحرارة بـ40 درجة، بينما تسجل المدينة المنورة 39 درجة، والدوحة 38 درجة. أما على مستوى المدن العالمية، فتشهد أنقرة وإسطنبول طقسًا باردًا نسبيًا بدرجات عظمى تبلغ 10 درجات مئوية فقط.

تناشد هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة:

توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المعرضة للأتربة.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة.

ارتداء الكمامات خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.



وتؤكد الهيئة أنها تتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، وسيتم إصدار تحديثات فورية في حال حدوث أي تغيرات جوية طارئة.

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