حالة الطقس وتوقعات الأرصاد لدرجات الحرارة غدا.. إليك التفاصيل

حالة الطقس وتوقعات الأرصاد لدرجات الحرارة غدا.. يستمر الطقس في مصر غدًا، الخميس 18 أبريل 2025، في تسجيل درجات حرارة مرتفعة في معظم أنحاء البلاد، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ،وتتراوح درجات الحرارة بين دافئة وحارة على معظم المدن، مع توقعات بتأثر بعض المناطق برياح مثيرة للأتربة.

حالة الطقس وتوقعات الأرصاد لدرجات الحرارة غدا

وفي هذا التقرير،يعرض لكم الموجز أبرز التوقعات الجوية.

التوقعات في القاهرة الكبرى:

من المتوقع أن يسود القاهرة الكبرى طقس دافئ في ساعات النهار، مع درجات حرارة تتراوح بين 26 درجة مئوية في الصباح و33 درجة مئوية في الظهر، وفي المساء، تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى حوالي 20 درجة مئوية، مما يوفر جواً معتدلاً. قد تشهد بعض الأوقات رياحًا خفيفة.

التوقعات في مدن البحر الأحمر:

الطقس في مدن البحر الأحمر، مثل الغردقة وشرم الشيخ، سيكون حارًا نهارًا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 30 إلى 35 درجة مئوية، وفي المساء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصل إلى 25 درجة مئوية، مما يسمح بقضاء وقت مريح في الهواء الطلق.

التوقعات في الصعيد:

تشير التوقعات إلى أن مدن الصعيد، مثل الأقصر وأسوان، ستشهد طقسًا شديد الحرارة يوم الخميس، وفي بعض المناطق قد تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية خلال النهار، وتظل مرتفعة نسبيًا حتى المساء حيث تبقى في حدود 25 درجة مئوية. الرياح قد تكون معتدلة أحيانًا في بعض الأماكن.

التوقعات في السواحل الشمالية:

توقعات الأرصاد تشير إلى أن السواحل الشمالية، مثل الإسكندرية ومرسى مطروح، ستشهد طقسًا معتدلًا نسبيًا طوال اليوم، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 22 و28 درجة مئوية ،ومن المتوقع أن تستمر الرياح المعتدلة على السواحل الشمالية، مما يساعد على تهدئة الطقس.

الطقس في شمال ووسط سيناء:

في شمال ووسط سيناء، يُتوقع أن يسود الطقس الحار، مع درجات حرارة تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية في النهار، بينما يطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ليلاً، قد يترافق ذلك مع نشاط في الرياح في بعض الأوقات.

النصائح والتحذيرات:

ويجب على المواطنين في المناطق الحارة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وتجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال النهار، كما يُنصح بشرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على الترطيب.

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع في معظم المناطق المصرية يوم الخميس 18 أبريل 2025، ومن المتوقع أن يستمر الطقس الحار في الأيام المقبلة، ولذلك، ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة.

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