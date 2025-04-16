حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 ودرجات الحرارة في مصر

حالة الطقس اليوم.. نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، والتي تشهد استمرار حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يتسم الطقس بكونه مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار، بينما يتحول إلى مائل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة، مما يتطلب الحذر في التعامل مع تقلبات الطقس وارتداء ملابس مناسبة على مدار اليوم.

ويستعرض الموجز خلال التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء على النحو الآتي:

حالة الطقس اليوم

وحسب توقعات هيئة الأرصاد في بيان حالة الطقس اليوم، تكون الأجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما ليلًا فتكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، وخاصة مع دخول الساعات المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

الرياح والشبورة المائية

من المتوقع أن تنشط الرياح على فترات متقطعة في بعض المناطق من بينها القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، كما تظهر شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الفجر الأولى وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وهو ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

تحذيرات هيئة الأرصاد حول حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من الفارق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، حيث تنصح بارتداء ملابس تتناسب مع تقلبات الطقس، وعدم التسرع في التخفيف الكامل للملابس، إلى جانب التروي أثناء القيادة في الصباح بسبب تأثير الشبورة المائية، وأكدت الهيئة أن الطقس يحمل طابعًا صيفيًا نهارًا وشتويًا ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أوضحت الأرصاد أن البحر المتوسط يشهد حالة من الاعتدال، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين (1 - 1.5) متر، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب نسبيًا، وارتفاع الموج يتراوح بين (1.5 - 2) متر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات وفقًا لبيان هيئة الأرصاد كالتالي:

القاهرة: 16 - 26

الإسكندرية: 15 - 23

6 أكتوبر: 14 - 27

طنطا: 15 - 25

السويس: 15 - 26

شرم الشيخ: 18 - 29

الغردقة: 17 - 27

قنا: 16 - 33

الأقصر: 17 - 33

أسوان: 18 - 34

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفقًا لتصريحات هيئة الأرصاد الجوية، تبدأ حالة الطقس في التحسن التدريجي مع اقتراب نهاية الأسبوع، حيث تستقر درجات الحرارة نسبيًا وتتراجع حدة الفروقات الحرارية بين الليل والنهار، ومن المتوقع أن تتحول الأجواء إلى نمط صيفي مستقر بداية من الأسبوع المقبل، مع انخفاض فرص التقلبات المفاجئة في درجات الحرارة ونشاط الرياح.

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