تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 13-4-2025 في مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأربعة أيام القادمة، بدءًا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء 16 أبريل 2025.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات النهار على معظم المناطق، يميل للحرارة في جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 13-4-2025 في مصر ودرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

تفاصيل حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأحد يشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح على أغلب أنحاء البلاد، قد يصحبها إثارة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، خاصة على البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فحالته معتدلة إلى مضطربة أيضًا، مع ارتفاع أمواج من 2 إلى 3 أمتار، ورياح شمالية غربية نشطة.

حالة الطقس اليوم

كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة لليوم على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 23 درجة، والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية: العظمى 21 درجة، والصغرى 13 درجة.

مطروح: العظمى 20 درجة، والصغرى 11 درجة.

سوهاج: العظمى 29 درجة، والصغرى 13 درجة.

قنا: العظمى 32 درجة، والصغرى 14 درجة.

أسوان: العظمى 32 درجة، والصغرى 15 درجة.

حالة الطقس اليوم

متى يتحسن الطقس في مصر ؟

من المتوقع أن يتحسن الطقس في مصر بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، حيث ستشهد درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة في المناطق الشمالية.​

في القاهرة، على سبيل المثال، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ابتداءً من يوم الإثنين 14 أبريل، حيث ستصل العظمى إلى 25 درجة مئوية والصغرى إلى 14 درجة مئوية، وفي الأيام التالية، ستستمر درجات الحرارة في الارتفاع، لتصل إلى 37 درجة مئوية يوم السبت 19 أبريل.​



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