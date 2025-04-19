حالة الطقس اليوم السبت 19 أبريل 2025.. إليك بيان درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان رسمي أن حالة الطقس اليوم السبت 19 أبريل 2025 تشهد أجواءً حارة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وحسب بيان الأرصاد الذي أطلع الموجز عليه حول حالة الطقس اليوم، فيسود في ساعات الليل والصباح الباكر، طقس لطيف إلى معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة أن الشبورة المائية ستكون حاضرة خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة لتفادي الحوادث.

وبالنسبة لنشاط الرياح يكون ملحوظًا على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يُحسن من الإحساس بالطقس ويقلل من تأثير الحرارة المرتفعة.

حالة الطقس اليوم

حالة البحرين

وتكون حالة البحر المتوسط بين خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 1.5 متر، بينما البحر الأحمر معتدل والموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

حالة الطقس غدا

توقعت الأرصاد أن يسود طقس مشابه غدًا الأحد، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفقًا لتحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن البلاد على موعد مع موجة حارة جديدة تبدأ خلال 72 ساعة وتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء المقبل.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا على مختلف الأنحاء، وقد تصل إلى مستويات شديدة الحرارة خاصة في مناطق جنوب الصعيد، مما يتطلب الحذر في التعرض المباشر لأشعة الشمس والحرص على شرب كميات كافية من المياه.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

أوضحت الهيئة أن التحسن في الأحوال الجوية قد يبدأ نهاية الأسبوع المقبل، بعد انكسار ذروة الموجة الحارة.

ومن المتوقع عودة الطقس المعتدل تدريجيًا خاصة في المناطق الشمالية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتحسّن نسبي في الأجواء الليلية.

طقس اليوم

درجات الحرارة اليوم السبت

وأوضح بيان الأرصاد، درجات الحرارة اليوم على النحوالآتي:

القاهرة 31 18

6 اكتوبر 32 17

بنها 31 18

دمنهور 29 17

وادى النطرون 31 18

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 30 18

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 29 16

دمياط 25 17

بورسعيد 25 18

الاسماعيلية 32 16

السويس 31 17

العريش 26 14

رفح 26 14

رأس سدر 32 17

نخل 31 11

كاترين 29 09

الطور 30 18

طابا 31 16

شرم الشيخ 33 22

الاسكندرية 24 16

العلمين 24 15

مطروح 23 13

السلوم 24 13

سيوة 31 14

رأس غارب 32 19

الغردقة 33 19

سفاجا 32 19

مرسى علم 31 20

شلاتين 31 20

حلايب 29 21

أبورماد 30 20

رأس حدربة 28 19

الفيوم 32 15

بني سويف 32 16

المنيا 33 15

أسيوط 34 16

سوهاج 35 16

قنا 38 19

الأقصر 38 20

أسوان 38 21

الوادى الجديد 36 19

أبوسمبل 37 20

اقرأ أيضا:

حالة الطقس اليوم السبت 5 ابريل 2025.. أجواء مائلة للحرارة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا

حالة الطقس اليوم الخميس 3 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات