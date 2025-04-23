الأرصاد تزف بشرى سارة عن درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-4-2025

حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الذي أطلع الموجز عليه، يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

أما ليلًا، فتكون الأجواء معتدلة على أغلب المناطق، مما يُوفر طقسًا أكثر راحة مقارنة بساعات النهار.

نشاط رياح وأتربة مثارة على مناطق متفرقة

أشارت الأرصاد إلى احتمالية نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع فرص لتكوّن الرمال والأتربة في مناطق من سيناء على فترات متقطعة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، ويستدعي الحذر أثناء القيادة.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر اليوم

البحر المتوسط: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، مع رياح سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر، مع رياح جنوبية شرقية، مما يسمح باستمرار الأنشطة البحرية مع توخي الحذر.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

وأشار بيان الأرصاد إلى أن درجات الحرارة اليوم جاءت على النحو الآتي:

القاهرة: 35 عظمى / 20 صغرى

الإسكندرية: 24 / 17

الفيوم: 36 / 20

أسيوط: 41 / 21

الأقصر: 44 / 27

أسوان: 44 / 28

شرم الشيخ: 38 / 25

العريش: 31 / 17

حالة الطقس في الأيام المقبلة

أفادت الهيئة أنه اعتبارًا من الخميس 24 أبريل 2025، ستشهد البلاد موجة انخفاض إضافي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تتراجع القيم بين 4 إلى 7 درجات مئوية.

القاهرة والوجه البحري: تتراوح الحرارة بين 29 إلى 35 درجة مئوية

السواحل الشمالية: تتراوح بين 23 إلى 24 درجة مئوية

جنوب البلاد: تتراوح بين 30 إلى 40 درجة مئوية

وتُعد هذه التغيرات مؤشرًا على اقتراب التحول التدريجي نحو طقس أكثر اعتدالًا مع دخول أواخر شهر أبريل.

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