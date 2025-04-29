حالة الطقس وتوقعات الأرصاد لدرجات الحرارة غدا الأربعاء 30-4-2025

تتعرض مصر غدا الأربعاء إلى منخفض خماسيني، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار مشيرة إلى أن سقوط الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح، تمتد من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى، وقد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

حالة الطقس غدا الأربعاء وخريطة سقوط الأمطار

أعلنت الأرصاد توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويعرض الموجز التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس غدا.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وتشير التوقعات أن طقس غدا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس

توقعات حالة الطقس في مصر

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

متوسط درجات الحرارة غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 23.

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