عاصفة ترابية تضرب عدة محافظات مصرية ورياح قوية تعطل الحياة اليومية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خريطة توضح تأثير المنخفض الخماسيني الذي تتعرض له البلاد، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب حركة الملاحة البحرية. ​

وتتعرض مصر منذ صباح الثلاثاء 29 أبريل 2025 لموجة من العواصف الترابية الشديدة، مصحوبة برياح نشطة تجاوزت سرعتها 60 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق، مما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وتعطيل مظاهر الحياة اليومية في العديد من المحافظات.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه العاصفة ناتجة عن منخفض خماسي نشط على مناطق شمال البلاد، ويمتد تأثيره إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

ويعرض لكم الموجز خريطة العاصفة الترابية والمحافظات المعرضة لسرعات رياح قوية.

محافظات تحت تأثير العاصفة

من أبرز المحافظات المتأثرة: القاهرة الكبرى حيث شهدت رياحًا محملة بالأتربة أثّرت على حركة السير، والإسكندرية التي رفعت حالة الطوارئ بالمستشفيات، والبحيرة التي شهدت سقوط مآذن بسبب شدة الرياح، والسويس التي شهدت انقلاب سيارات نقل وإصابات بين المواطنين، بالإضافة إلى جنوب سيناء التي تتعرض لسحب رعدية وأمطار خفيفة.

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ

بناءً على التحذيرات الجوية، قررت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة يوم الأربعاء 30 أبريل بجميع المدارس في أنحاء الجمهورية، وذلك لحماية الطلاب من مخاطر الطقس السيئ، كما أعلنت بعض المحافظات رفع درجة الاستعداد القصوى في مرافق الطوارئ والمستشفيات، تحسبًا لأي تطورات قد تؤثر على البنية التحتية أو صحة المواطنين.

تأثير العاصفة على حركة النقل والملاحة

أثرت العاصفة الترابية بشكل مباشر على حركة النقل البري والجوي والبحري، حيث شهدت الطرق السريعة في بعض المناطق شبه شلل مروري نتيجة انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة الكثيفة، مما استدعى انتشار مكثف للإدارات المرورية لتوجيه السيارات وتنظيم الحركة، كما أعلنت بعض الموانئ على البحر الأحمر وخليج السويس تعليق أنشطة الملاحة مؤقتًا بسبب اضطراب الأمواج وارتفاع سرعة الرياح، فيما تم تحويل مسارات بعض الرحلات الجوية من مطار القاهرة ومطارات إقليمية أخرى كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الركاب والطواقم الجوية.

تحذيرات ونصائح رسمية

أوصت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، خاصةً لمرضى الصدر والحساسية، وارتداء الكمامات، والقيادة بحذر شديد على الطرق الصحراوية، كما شددت على أهمية الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة.

تُتابع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، بينما يستمر بث التحديثات الجوية عبر القنوات الرسمية لتوعية المواطنين والاستجابة السريعة لأي طارئ.

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